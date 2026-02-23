SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

A partir del lunes 2 de marzo se podrá iniciar el proceso de renovación para estudiantes primarios, secundarios, universitarios y además docentes. Del 23 al 27 de febrero podrán solicitarlo los nuevos beneficiarios. La atención será de lunes a viernes de 8 a 13 hs en la Unidad de Gestión (Almafuerte 233) o a través de Mi Paraná.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Oficina de Gestión SUBE, comenzará con el proceso de renovación de beneficios públicos para viajar en el sistema de transporte masivo de la ciudad. Se podrá gestionar de manera presencial en avenida Almafuerte 233 de lunes a viernes de 8 a 13 hs o a través del portal Mi Paraná (http://mi.parana.gob.ar).