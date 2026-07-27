Nación oficializó el nuevo estatuto de la Universidad Autónoma de Entre Ríos

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano confirmó este lunes la validez de la reforma estatutaria de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

De acuerdo con el documento, la administración nacional evaluó los cambios normativos impulsados por la casa de estudios provinciales y concluyó que se ajustan a las exigencias vigentes para las instituciones de nivel superior en todo el país.

La normativa resalta que, tras analizar la presentación formulada a través del Expediente Electrónico EX-2026-15265792–APN-DNGU#MCH, la redacción del nuevo estatuto «no amerita la formulación de observaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones».

En su Artículo 1º, la resolución dictamina concretamente: “Hacer saber que el estatuto reformado de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS que obra como Anexo (IF-2026-61029889-APN-DNGU#MCH) encuadra dentro de los lineamientos establecidos por la Ley N° 24.521 de Educación Superior”.

El proceso legislativo interno de la universidad había comenzado en la Asamblea Universitaria celebrada el 19 de diciembre de 2025, instancia que tuvo posteriores modificaciones el 13 de abril de 2026 y una rectificación final aprobada el 7 de mayo de este año.

Para alcanzar la validación formal de la cartera de Capital Humano, la actuación administrativa contó con la intervención técnica de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (dependiente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y del Servicio Jurídico Permanente del ministerio nacional.

Con este paso administrativo, el organismo educativo oficial de la Nación deja acreditada la adecuación de la carta magna de la universidad pública de la provincia de Entre Ríos al marco normativo federal vigente.