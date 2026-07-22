Policía atropellado en Concordia: avanza la investigación

El jefe departamental, José María Rosatelli, confirmó que identificaron al auto y el presunto responsable del choque al agente policial eguido de fuga. El atropellado lucha por su vida.

La investigación por el siniestro vial en el que un policía fue atropellado y abandonado en Concordia registró avances en las últimas horas. El jefe de la Departamental Concordia, José María Rosatelli, confirmó que ya lograron identificar el vehículo involucrado y a la persona que presuntamente lo conducía al momento del hecho, por lo que este miércoles podrían solicitarse nuevas medidas judiciales.

“Tenemos el vehículo y la posible persona que conducía”, afirmó Rosatelli, quien explicó que el avance fue posible tras un intenso trabajo de análisis de registros fílmicos. “Trabajamos con cámaras de seguridad públicas y privadas para establecer qué vehículo era, porque tampoco había testigos del hecho”, señaló.

El jefe policial indicó además que este martes la investigación dio un paso clave. “Avanzamos mucho para identificar el vehículo y el posible conductor en el momento del accidente, así que seguramente hoy se pidan medidas en la causa”, sostuvo.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la intersección de avenida San Lorenzo e Isthilart, en Concordia. Según la investigación, el efectivo policial, que presta servicios en la Jefatura Departamental La Paz, circulaba en motocicleta cuando fue embestido por un automóvil cuyo conductor escapó sin detenerse para asistirlo.

El policía permanece internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat. “Sigue internado en terapia intensiva con respiración asistida mecánica”, confirmó Rosatelli.

Respecto de su estado de salud, indicó que las lesiones más graves se concentran en la cabeza. “Iba con casco, pero la lesión más grave la tiene en la cabeza. Esperamos hoy por la mañana un nuevo parte médico”, agregó.

El efectivo sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, una hemorragia cerebral, traumatismo cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral. Además, permanece con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado.

La causa está a cargo de la fiscal Daniela Montangie, quien encabeza la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.