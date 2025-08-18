Un hombre murió en un incendio en planta de tratamiento de residuos en Diamante

Un hombre perdió la vida tras un incendio en la planta de residuos de Diamante. Según testigos, habría ingresado en estado de alteración y provocado el fuego. Investiga el Ministerio Público Fiscal con peritajes de Policía Científica y Bomberos.

Un incendio ocurrido anoche en la planta de tratamiento de residuos de Diamante dejó como saldo la trágica muerte de un vecino del lugar. El hecho se registró en calle 25 de Mayo al final y movilizó tanto a la Policía como a los Bomberos Voluntarios locales.

Según informaron fuentes policiales, el alerta se dio en horas de la noche del domingo, cuando vecinos notaron humo saliendo del predio. Al arribar al lugar, el personal constató que las llamas estaban siendo extinguidas por los Bomberos Voluntarios, pero lamentablemente ya se había producido una tragedia.

Los uniformados observaron el el fuego había afectado «una instalación sanitaria, donde tristemente un hombre mayor de edad había perdido la vida«, señalaron oficialmente.

Sospechan que el incendio fue intencional

Las primeras averiguaciones realizadas por la Policía en el sitio permitieron recabar datos preliminares que aportan luz sobre lo ocurrido.

«Según los primeros indicios se pudo recabar que la víctima es un vecino del lugar, quien por relatos obtenidos, habría ingresado momentos antes con algún tipo de alteración psíquica, dando inicio al siniestro de forma voluntaria y que llevaron al trágico final», informaron las autoridades policiales.

La identidad del hombre aún no fue oficialmente difundida, aunque se supo que se trata de una persona mayor de edad, conocida en el barrio por deambular por la zona. Las circunstancias que rodean su accionar aún son motivo de investigación.

Interviene el Ministerio Público Fiscal

A raíz del fatal desenlace, desde el Ministerio Público Fiscal se activaron los protocolos correspondientes. Se solicitó la intervención de Policía Científica y del cuerpo de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron en la escena durante varias horas para «establecer las formas y circunstancias en que sucedió el siniestro con la fatal consecuencia».

Las pericias intentarán determinar si el incendio fue efectivamente provocado de manera intencional, si el ingreso del hombre fue por sus propios medios y qué tipo de materiales contribuyeron a la propagación del fuego.