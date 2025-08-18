Choque fatal en la ruta provincial 16

Un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este lunes en la ruta provincial 16, en la zona de Larroque, dejó como saldo la muerte de un joven de 21 años que conducía un Fiat Duna.

En horas de la madrugada de este lunes se registró un trágico accidente de tránsito en la ruta provincial 16, a la altura de Larroque, departamento Gualeguaychú. El siniestro vial estuvo protagonizado por un automóvil y un camión de carga, y dejó como saldo la muerte de un joven conductor.

El choque se produjo cuando un Fiat Duna, manejado por un joven de 21 años oriundo de Basavilbaso, impactó de frente contra un camión Iveco modelo 170E22, con acoplado marca Helvetica.

El rodado de mayor porte era conducido por un hombre de 51 años, domiciliado en Gualeguay.

A raíz de la colisión, el conductor del Fiat Duna perdió la vida en el lugar, según confirmaron fuentes policiales. En tanto, el chofer del camión no sufrió lesiones de consideración.

Las causas que provocaron el choque aún se encontraban bajo investigación.