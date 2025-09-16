Vélez recibirá Racing este martes por la ida de los cuartos de final de la Libertadores

El encuentro se jugará en estadio Jose Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Vélez recibe a Racing este martes, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio Jose Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Se trata sin dudas de un partidazo entre equipos argentinos, cuyo ganador podría posicionarse como candidato. Los de Guillermo Barros Schelotto eliminaron sin mayores inconvenientes a Fortaleza, mientras que los de Gustavo Costas hicieron lo propio pero de forma agónica a Peñarol.

El conjunto argentino que se meta en semifinales, se enfrentará con el vencedor de Flamengo y Estudiantes.

Probables formaciones de Vélez vs Racing por Copa Libertadores

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Vélez vs Racing

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.