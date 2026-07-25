Enersa supervisó obras eléctricas y entregó aportes a instituciones de Victoria

La empresa distribuidora estatal Enersa desarrolló una agenda de trabajo en Victoria, donde supervisó trabajos ejecutados en el hospital local y en la terminal de ómnibus. También firmó convenios con clubes deportivos de la ciudad para la entrega de luminarias LED y materiales eléctricos.

Las actividades contaron con la participación del presidente de la firma, Uriel Brupbacher; el concejal Gerardo Bruselario; y el director del hospital Doctor Fermín Salaberry, César Santos; junto a autoridades locales y provinciales. La recorrida técnica incluyó las instalaciones de la institución de salud pública y de la terminal de ómnibus, donde se verificaron las obras orientadas a mejorar la calidad del servicio a través de tendidos subterráneos de media y baja tensión, la construcción de nuevas cabinas y la adecuación de subestaciones transformadoras de distribución.

En el hospital Doctor Fermín Salaberry, las intervenciones técnicas permitirán responder al aumento de la demanda de potencia requerida por el establecimiento sanitario y optimizar el abastecimiento del sector. En tanto, en el predio de la terminal de ómnibus se llevan adelante trabajos de vinculación y montaje electromecánico, sumados a nuevas salidas subterráneas de baja tensión destinadas a retirar de forma paulatina los tendidos aéreos del acceso principal.