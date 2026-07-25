Enersa supervisó obras eléctricas y entregó aportes a instituciones de Victoria

La empresa distribuidora estatal Enersa desarrolló una agenda de trabajo en Victoria, donde supervisó trabajos ejecutados en el hospital local y en la terminal de ómnibus. También firmó convenios con clubes deportivos de la ciudad para la entrega de luminarias LED y materiales eléctricos.
Las actividades contaron con la participación del presidente de la firma, Uriel Brupbacher; el concejal Gerardo Bruselario; y el director del hospital Doctor Fermín Salaberry, César Santos; junto a autoridades locales y provinciales. La recorrida técnica incluyó las instalaciones de la institución de salud pública y de la terminal de ómnibus, donde se verificaron las obras orientadas a mejorar la calidad del servicio a través de tendidos subterráneos de media y baja tensión, la construcción de nuevas cabinas y la adecuación de subestaciones transformadoras de distribución.
En el hospital Doctor Fermín Salaberry, las intervenciones técnicas permitirán responder al aumento de la demanda de potencia requerida por el establecimiento sanitario y optimizar el abastecimiento del sector. En tanto, en el predio de la terminal de ómnibus se llevan adelante trabajos de vinculación y montaje electromecánico, sumados a nuevas salidas subterráneas de baja tensión destinadas a retirar de forma paulatina los tendidos aéreos del acceso principal.
Posteriormente, en las instalaciones del Club Atlético Banfield, las autoridades de Enersa firmaron convenios de colaboración con esa entidad y con el Club Atlético Libertad, acuerdos que contemplan la entrega de proyectores LED y materiales eléctricos para modernizar la iluminación de sus predios deportivos. En el caso específico del Club Banfield, los insumos serán destinados al recambio luminotécnico de la cancha de fútbol infantil ubicada en la sede de calles López Jordán y Güemes, lo que permitirá mejorar las condiciones de seguridad, visibilidad y eficiencia energética.
Estos nuevos acuerdos se suman a los aportes concretados con los clubes Atlético Huracán y Newell’s Old Boys, que la comitiva visitó luego, representando una inversión social articulada entre las cuatro instituciones victorienses. Brupbacher expresó que «es una decisión del gobernador Rogelio Frigerio estar presente en estos lugares como parte de la empresa, colaborando con lo que tenemos. En este caso luminaria y en algunos casos cableado, porque de nada nos sirve colocar la luminaria si el tendido interno tiene algún defecto que las termine dañando. Tratamos de dejar en condiciones estas instituciones para que puedan seguir con su prestación de servicio y conteniendo fundamentalmente a los gurises».