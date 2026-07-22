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Tiempo: pronostican mejora gradual en Entre Ríos pero con elevada nubosidad

Tiempo: pronostican mejora gradual en Entre Ríos pero con elevada nubosidad

Las inestabilidades continuarían hasta este miércoles de mañana y, luego, se pronostica mayormente nublado, sin precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este miércoles 22 de julio en horas de la mañana pronostican posibles lluvias aisladas en Entre Ríos. Luego, hacia la tarde y la noche, comienzaría una mejora gradual de las condiciones del tiempo.

Las inestabilidades comenzaron el domingo en la provincia y se extendieron durante tres días. Desde hoy, comenzarían a mejorar progresivamente las condiciones, aunque todavía persistirá elevada la nubosidad.

El pronóstico extendido anuncia que posiblemente entre esta tarde y mañana podría volver a salir el sol de a ratos, aunque con importante presencia de nubes.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 22 de julio

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 13 grados. En la capital y alrededores se esperan lluvias aisladas de mañana y cielo mayormente nublado el resto del día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados. Allí también se prevén posibles lluvias de mañana y luego cielo mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 13 grados. Al igual que en las otras localidades, podría llover de mañana y a la tarde noche continuará mayormente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 10 grados de mínima y 13 grados de máxima, con posibles lluvias aisladas de mañana y el resto de la jornada mayormente nublado.

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