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El Museo Puerto de la Memoria presenta la muestra de invierno de sus talleres culturales

El Museo Puerto de la Memoria presenta la muestra de invierno de sus talleres culturales

La actividad es organizada por el Municipio con entrada libre y reunirá producciones desarrolladas por participantes de los espacios de formación dictados el primer semestre del año. Este viernes 24 de julio a las 16 horas en Av. Estrada 1248.

La muestra propone un recorrido por los procesos creativos construidos en los talleres, poniendo en valor el trabajo realizado por niños, jóvenes y personas adultas que forman parte de esta propuesta cultural. Será una oportunidad para compartir con la comunidad las experiencias, aprendizajes y producciones que surgieron a partir de los encuentros desarrollados en el museo.

Los talleres culturales buscan fortalecer el acceso a la cultura, promover la creación colectiva y generar nuevas instancias de encuentro en el barrio Puerto Viejo.

La programación de talleres del Museo Puerto de la Memoria se consolidó como un espacio de formación, intercambio y participación, con propuestas que abarcan disciplinas como teatro, música, fotografía, artes visuales, cerámica, danzas, artes textiles, serigrafía, pintura, encuadernación y animación, entre otras.

La Muestra de Invierno será el cierre del ciclo de talleres correspondiente al primer semestre y permitirá a familiares, vecinos y público en general conocer el trabajo realizado por las y los participantes en cada una de las propuestas.

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