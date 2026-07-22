El Museo Puerto de la Memoria presenta la muestra de invierno de sus talleres culturales

La actividad es organizada por el Municipio con entrada libre y reunirá producciones desarrolladas por participantes de los espacios de formación dictados el primer semestre del año. Este viernes 24 de julio a las 16 horas en Av. Estrada 1248.

La muestra propone un recorrido por los procesos creativos construidos en los talleres, poniendo en valor el trabajo realizado por niños, jóvenes y personas adultas que forman parte de esta propuesta cultural. Será una oportunidad para compartir con la comunidad las experiencias, aprendizajes y producciones que surgieron a partir de los encuentros desarrollados en el museo.

Los talleres culturales buscan fortalecer el acceso a la cultura, promover la creación colectiva y generar nuevas instancias de encuentro en el barrio Puerto Viejo.

La programación de talleres del Museo Puerto de la Memoria se consolidó como un espacio de formación, intercambio y participación, con propuestas que abarcan disciplinas como teatro, música, fotografía, artes visuales, cerámica, danzas, artes textiles, serigrafía, pintura, encuadernación y animación, entre otras.

La Muestra de Invierno será el cierre del ciclo de talleres correspondiente al primer semestre y permitirá a familiares, vecinos y público en general conocer el trabajo realizado por las y los participantes en cada una de las propuestas.