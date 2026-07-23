OSER reorganiza su atención en Paraná y suspende la actividad en la sede Paraná I el jueves y viernes

La Obra Social de Entre Ríos informó que la sede Paraná I, ubicada en Gualeguaychú 673, permanecerá cerrada los días 23 y 24 de julio debido a trabajos vinculados al proceso de reorganización y adecuación edilicia que lleva adelante el organismo. Durante ese período, la atención será reforzada en las demás oficinas de la ciudad.

La medida forma parte del plan de modernización de la obra social, orientado a mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios que se brindan a los afiliados. En ese marco, la sede Paraná I permanecerá cerrada de manera temporal para realizar intervenciones en el edificio.

Mientras duren las tareas, la atención presencial continuará con normalidad en las restantes sedes de Paraná, donde se reforzará el funcionamiento para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Además, los afiliados podrán realizar distintos trámites de manera digital a través de la aplicación Mi OSER, disponible para dispositivos móviles.

Desde la obra social adelantaron que durante la próxima semana quedará inaugurada una nueva oficina céntrica, que formará parte del proceso de modernización de la atención y permitirá ampliar la capacidad de respuesta a la comunidad.

Las oficinas habilitadas para la atención presencial son las sedes Paraná II, en Narciso Laprida 491; Paraná III, en avenida Almafuerte 2003; Paraná IV, en Galán 1854; la sede Tribunales, en Narciso Laprida 255; y la sede de la Federación de Jubilados, en Belgrano 127.

La aplicación Mi OSER puede descargarse desde el sitio oficial de la obra social para acceder a distintos trámites y servicios de manera ágil y segura.