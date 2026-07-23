Continúa abierta la convocatoria para Teatro por la Identidad

La propuesta se enmarca en la 12°edición del Concurso Nacional de Dramaturgia en formato de microteatro. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de agosto.

La convocatoria está destinada a artistas o dramaturgos de cualquier parte del país. Los interesados pueden consultar bases y condiciones en la parana.gob.ar.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó: «Desde el Estado Municipal nos parece fundamental acompañar los proyectos artísticos y culturales que bregan por la memoria colectiva de nuestro pueblo. Este tipo de concursos incentiva la creación de nuevas obras para el desarrollo cultural», reconoció.