Continúa abierta la convocatoria para Teatro por la Identidad

La propuesta se enmarca en la 12°edición del Concurso Nacional de Dramaturgia en formato de microteatro. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de agosto.
La convocatoria está destinada a artistas o dramaturgos de cualquier parte del país. Los interesados pueden consultar bases y condiciones en la parana.gob.ar.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó: «Desde el Estado Municipal nos parece fundamental acompañar los proyectos artísticos y culturales que bregan por la memoria colectiva de nuestro pueblo. Este tipo de concursos incentiva la creación de nuevas obras para el desarrollo cultural», reconoció.
“Junto con el colectivo de artistas Cultura por la Memoria y la agrupación HIJOS convocamos a un concurso de Teatro por la Identidad, de dramaturgia de micromonólogos”, informó la directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D’Agostino.
Nadia Grandón, representante de HIJOS Regional Paraná, detalló: “Teatro por la Identidad es una herramienta creada por Abuelas de Plaza de Mayo para buscar y encontrar a los nietos y nietas que fueron apropiados ilegalmente durante la dictadura. Iniciativa a la que HIJOS se inscribe desde hace más de 20 años en la ciudad de Paraná. Desde los organismos de derechos humanos la lucha es incansable, creemos que estas políticas requieren del apoyo del Estado para que se implementen”.