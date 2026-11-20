En Buenos Aires, junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el gobernador lanzó la iniciativa que reúne propuestas de 70 destinos distribuidos en 10 microrregiones. El lema de la campaña es «Entre Ríos, friendly por naturaleza»

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires el lanzamiento de la temporada de verano 2027 de la provincia, con una propuesta que agrupa 70 destinos distribuidos en 10 microrregiones bajo el lema “Entre Ríos, friendly por naturaleza”. El acto tuvo lugar en la Casa de Entre Ríos y contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien respaldó la estrategia provincial ante autoridades, representantes del sector privado y prestadores de distintas localidades.

El evento se diferenció del formato habitual de los lanzamientos turísticos institucionales: en lugar de una exposición convencional, la jornada fue conducida por la periodista Maju Lozano y organizó una ronda en la que prestadores y referentes de distintos puntos del territorio compartieron relatos, anécdotas y vivencias sobre la recepción de visitantes. La actividad combinó música y teatralizaciones para ilustrar la diversidad de la oferta entrerriana a través de quienes trabajan directamente en el sector. También participó el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, junto a otras autoridades provinciales.

Durante su intervención, Frigerio subrayó el trabajo articulado entre los distintos destinos y el peso del turismo como motor de empleo y desarrollo económico para la provincia. “70 destinos turísticos distribuidos en 10 microrregiones que trabajan en equipo para ofrecerse al turismo. ‘Friendly por naturaleza’ resume muy bien lo que somos: amigables. Gente que está contenta de que nos vengan a visitar. Y eso es lo que logra que cada una de las personas que nos visita, siempre vuelva”, afirmó el mandatario. El gobernador también convocó a turistas de todo el país y del exterior a elegir Entre Ríos para las vacaciones de verano.

Uno de los pilares de la oferta para la próxima temporada son los 16 parques termales con los que cuenta la provincia, una cifra que la ubica entre los destinos con mayor concentración de este tipo de infraestructura en el país. A ese atractivo se suman los complejos acuáticos, las playas sobre los ríos Paraná y Uruguay, las áreas naturales protegidas y el Parque Nacional El Palmar, además de propuestas de astroturismo, excursiones y recorridos por espacios históricos como el Palacio San José y distintos museos provinciales.

La agenda de fiestas populares y carnavales ocupa otro lugar central en la temporada, ya que cada verano convoca a visitantes de múltiples provincias. A ese eje se articulan los circuitos gastronómicos, que incluyen pescados de río, asados, quesos, dulces y vinos, así como las experiencias en viñedos y bodegas entrerrianas, un segmento que la provincia sostiene como área de desarrollo. La combinación de naturaleza, cultura y gastronomía configura una oferta que la gestión provincial busca diversificar año a año.

Scioli valoró la dinámica del encuentro y la participación activa de los prestadores del sector privado. “Me encanta lo que hacen. Esta actitud de salir a buscar al turista, a invitarlo. Es un destino turístico con mística. Este encuentro, esta propuesta friendly marca el liderazgo que ya tiene Entre Ríos en la actividad”, expresó el funcionario nacional. Por su parte, Satto destacó la importancia de mostrar la variedad de experiencias disponibles y el rol de los anfitriones locales en la recepción de quienes visitan la provincia.

El lanzamiento también incluyó anuncios vinculados con el turismo con mascotas, una modalidad con creciente demanda entre los viajeros. Al cierre del evento se firmaron convenios con empresas prestadoras para ampliar la red del programa Entre Ríos Pet Friendly, con el objetivo de sumar alojamientos, servicios y espacios preparados para recibir a quienes viajan con animales de compañía.

El encuentro en Buenos Aires fue la primera instancia de promoción nacional de la temporada, cuya apertura oficial está prevista para el viernes 27 de noviembre en la ciudad de Federación, donde la provincia continuará con la convocatoria a turistas de distintos puntos del país