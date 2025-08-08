Agmer resolvió integrar la vocalía en la OSER

El Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos resolvió, por unanimidad, designar a Luis Eduardo Franco Weiss como vocal de la Obra Social de Entre Ríos

El 210° Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial de Magisterios de Entre Ríos se llevó a cabo en la sede de la seccional Paraná. En este encuentro, se resolvió, por unanimidad, designar a Luis Eduardo Franco Weiss como vocal de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), luego de que el Congreso Provincial, realizado este jueves, aprobara la participación en la conducción del organismo.

Guillermo Zampedri, actual secretario general de Agmer, dijo que se exigió la «inmediata reapertura de la Paritaria Salarial debido a la pérdida del poder adquisitivo», según indicó el docente.

Weiss había participado en las elecciones de 2022 para integrar el directorio del entonces Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), asumiendo como director suplente de quien fuera directora titular, Adriana Hepp, oriunda de Diamante, quien también fue vicepresidenta de la obra social hasta su intervención por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2024.

Weiss, oriundo de Colón pero radicado en Paraná desde 2008, es docente en la Escuela N° 48 Congreso de Oriente. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Facultad de Trabajo Social de la UNER, además de haber cursado el Profesorado en Educación Superior en la UTN y una diplomatura en Comunicación de Gobierno y Marketing Político en la Universidad Santo Tomás de Aquino.

De esta forma, quedó conformado el nuevo esquema de conducción en la obra social provincial: Mariano Gallegos, abogado, será el presidente; Ricardo García, odontólogo, el vicepresidente; y las vocalías estarán a cargo de Flavia Maidana, médica pediatra, y Eduardo Weiss, docente. Según Radio Plaza, actualmente se desempeña como empleado administrativo en la OSER.

