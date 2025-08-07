Abren oportunidad para ingresar al Poder Judicial en Entre Ríos

Se abre un registro de aspirantes para suplencia en la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral del Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso la apertura de un registro abierto y público de aspirantes para cubrir el cargo de Oficial Mayor Técnico (suplente) de la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral. Las personas interesadas en participar de la convocatoria podrán hacerlo a partir del lunes próximo.

Las inscripciones se realizarán mediante un formulario disponible en la página web del Poder Judicial a través del cual deberán adjuntar sólo los documentos referidos a los requisitos de idoneidad y experiencia laboral. El ingreso a ese apartado quedará habilitado desde el 11 de agosto a las 7 hasta el 14 de agosto a las 13. El formulario, en este enlace.

Los y las eventuales postulantes deberán acreditar título de abogado/a con un mínimo de cinco años en el ejercicio de la profesión (excluyente); formación en Derecho Administrativo Disciplinario y experiencia comprobable en la materia (preferente); conocimiento actualizado de leyes laborales, procedimientos y normativas nacionales e internacionales sobre derechos laborales y violencia en el trabajo (preferente); y formación en género (excluyente).

No podrán inscribirse quienes a la fecha del cierre del período de inscripción no reúnan la totalidad de los requisitos exigidos, conforme las incompatibilidades establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una vez recibidas las solicitudes, serán analizadas por el STJ. Aquellos/as aspirantes que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos serán citados/as a la etapa de entrevistas. El resultado será oportunamente notificado a los/as postulantes.

Todas las notificaciones se realizarán por correo electrónico a las cuentas que los/as postulantes hayan declarado en el formulario de inscripción y, complementariamente, podrán comunicarse a través de la página web del Poder Judicial, en la sección correspondiente.