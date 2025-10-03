Alerta por tormentas en Entre Ríos

El tiempo húmedo e inestable perdurará durante algunas jornadas. Como antesala del frente frío, podrían producirse tormentas con caída de granizo, fuertes vientos e intensas lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos, previstas para la madrugada y mañana del domingo, en el marco del ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura.

Las condiciones de tiempo húmedo e inestable se mantendrán durante los próximos días, con un fin de semana que tendrá características propias del verano hasta el sábado y un quiebre abrupto el domingo.

Pronóstico para el domingo

Según el organismo, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, además de la posibilidad de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados en algunos puntos de la provincia.

Los departamentos alcanzados por el fenómeno serán Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.

Fin de semana complicado

El meteorólogo Sergio Jalfin confirmó que “se viene otro fin de semana complicado, con tormentas en la provincia de Entre Ríos, puntualmente en la ciudad de Paraná”.

El especialista advirtió que el foco estará en la madrugada y mañana del domingo, cuando podrían registrarse precipitaciones intensas.

En su análisis, Jalfin señaló: “La semana concluirá con calor y humedad. Mañana (viernes) la máxima estará arriba de los 27 o 28 grados, con ambiente húmedo, viento del noreste y cielo parcialmente nublado”.

Sobre el sábado, adelantó que será una jornada plenamente veraniega, con máximas entre 28 y 30 grados, alta humedad y nubosidad creciente. “Va a ser un día totalmente de verano, con viento del norte y sensación térmica elevada”, precisó.

Mejora y descenso de temperatura

El domingo marcará el cambio. “Habrá probabilidad de tormentas que pueden ser fuertes en la madrugada y parte de la mañana, con acumulados de entre 25 y 40 milímetros. Será un evento de corta duración, propio del pasaje de un frente frío típico de octubre”, explicó Jalfin .

El meteorólogo indicó que las condiciones mejorarán tras el mediodía, aunque persistirá la nubosidad. “En la tarde del domingo el tiempo va a estar mejorando en Paraná y gran parte de la provincia, ya con viento del sur y un descenso térmico”, apuntó.

Frío a comienzos de semana

De cara al inicio de la próxima semana, Jalfin anticipó mañanas frías: “El lunes y martes volverán las mínimas por debajo de los 10 grados y máximas de entre 20 y 22 grados. Vamos a seguir con esta variabilidad térmica propia de la primavera”.