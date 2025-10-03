Buscan a un hombre desaparecido en Paraná

La Fiscalía pidió colaboración para dar con Rubén Alberto Ferreyra, quien se ausentó de su domicilio en jurisdicción de Comisaría Segunda. Cualquier información puede aportarse al 911.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Rubén Alberto Ferreyra, de 59 años, quien está desaparecido en la capital entrerriana.

Según se informó oficialmente, Ferreyra se habría retirado de su hogar este martes, en la zona correspondiente a la jurisdicción de Comisaría Segunda de Paraná, y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.

Las autoridades remarcaron la importancia de que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero lo haga de inmediato al 911 o comunicarse con Comisaría Segunda al teléfono 0343 420-6212.

Desde la Fiscalía recordaron que la colaboración de la ciudadanía es fundamental en este tipo de casos y pidieron difundir la información a fin de facilitar la búsqueda.