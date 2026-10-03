Alerta por tormentas para los 17 departamentos de Entre Ríos

Rigen alertas por lluvias intensas, ráfagas y granizo, aunque el tiempo mejorará hacia la noche.

La lluvia no se hizo esperar en Paraná y sus alrededores. Desde primera hora de la mañana, el agua empezó a caer en una jornada dominada por la inestabilidad y el cielo cubierto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por tormentas que abarca al centro y norte entrerriano.

El área bajo alerta contempla a Diamante, Paraná, Tala, Villaguay, Concordia, Federal, San Salvador, Federación, Feliciano y La Paz. Si bien el viernes la advertencia cubría toda la provincia, las últimas actualizaciones redujeron el mapa de riesgo a la franja central y norte.

Se esperan tormentas de variada intensidad, con posibilidad de fenómenos fuertes de forma localizada: lluvias intensas en cortos períodos (se estiman acumulados de entre 20 y 50 mm, pudiendo superarse puntualmente), frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento fuertes, ocasional caída de granizo.

Paraná y zona metropolitana: mañana complicada con tormentas fuertes (probabilidad de precipitación de entre el 70% y el 100%). Por la tarde continuarán los chaparrones aislados y recién hacia la noche se prevé una mejora gradual, aunque el cielo seguirá muy nublado. Marcas térmicas templadas: 14 °C de mínima y 22 °C de máxima.Concordia y Federación: el agua se sentirá con mayor persistencia. Tormentas fuertes durante la mañana e inestabilidad que se extenderá por la tarde, con máximas que alcanzarán los 24 °C. La probabilidad de lluvias caerá drásticamente hacia la noche.

La Paz y Villaguay: mañana pasada por agua con alta probabilidad de tormentas y máximas en torno a los 24 °C, siguiendo el mismo patrón de mejora sobre el final del día.

Gualeguaychú y Concepción del Uruguay: aunque quedaron fuera de la alerta amarilla, no se salvan del agua. Se prevén tormentas aisladas durante la mañana y precipitaciones débiles por la tarde, con valores de entre 12 °C y 23 °C.

¿Qué pasa el domingo?

El panorama cambia por completo para el cierre del fin de semana. El domingo se anticipa sin lluvias en la mayor parte de la provincia, aunque con nubosidad variable. Se sentirá un leve descenso en las primeras horas, con mínimas de entre 10 °C y 12 °C, mientras que las máximas volverán a superar los 20 °C.

El SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante los picos de tormenta, no refugiarse cerca de árboles o postes de luz, asegurar objetos sueltos que puedan volarse con el viento y mantenerse informado con las actualizaciones oficiales del clima.