El CGE informó que ocho de cada 10 docentes trabajaron durante la medida de fuerza

El organismo provincial indicó que el 80% de los docentes desempeñó sus tareas habituales y destacó la continuidad de las clases en los 17 departamentos.

El Consejo General de Educación (CGE) informó que ocho de cada 10 docentes entrerrianos desempeñaron sus tareas habituales este miércoles, en el marco de la medida de fuerza impulsada por los gremios del sector.

Según indicó el organismo provincial, los datos surgieron de su sistema oficial de medición, que relevó establecimientos educativos distribuidos en los 17 departamentos de Entre Ríos.

De acuerdo con el reporte, la presencialidad docente se ubicó en torno al 80%, un porcentaje similar al registrado durante la última medida de fuerza realizada por los sindicatos docentes en agosto.

El organismo señaló que el monitoreo se realizó mediante un sistema digital que procesa los datos informados por las instituciones educativas de toda la provincia.

Desde el CGE interpretaron el nivel de asistencia como una muestra de la decisión de una amplia mayoría del personal educativo de sostener el calendario escolar durante la jornada de protesta sindical.

Asimismo, las autoridades educativas reconocieron a los equipos directivos y docentes que garantizaron la apertura de los establecimientos y la continuidad de las actividades escolares.

Desde el Gobierno provincial también destacaron el acompañamiento de madres, padres y tutores que enviaron a los estudiantes a las escuelas durante la jornada.

Las autoridades consideraron que esa participación permitió mantener la rutina escolar y remarcaron la importancia de la presencialidad para garantizar las trayectorias educativas.