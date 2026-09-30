Piden una cadena de oración por la salud de la periodista Bárbara Brunetti

La comunicadora atraviesa un delicado estado de salud y se encuentra internada en terapia intensiva. Su familia pidió oraciones, buenas energías y fuerzas para acompañarla y desear su pronta recuperación.

La periodista Bárbara Brunetti permanece internada en el servicio de terapia intensiva de la Clínica Modelo de Paraná y atraviesa un delicado estado de salud debido a un cuadro de neumonía. Ante esta situación, sus familiars y amigos iniciaron una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación.

Su esposo, Claudio Segovia, camarógrafo de Elonce, difundió el pedido después de que la comunicadora fuera hospitalizada durante el último fin de semana.

Desde entonces, seres queridos, compañeros de trabajo y personas que conocen a Barbarita por su trayectoria periodística comenzaron a expresar su acompañamiento y a compartir mensajes de afecto.

Una reconocida comunicadora

“Barbi”, como la llaman sus familiares, amigos y allegados, se desempeña como movilera y conductora de Canal 11.

Se formó profesionalmente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y desde hace 20 años ejerce el periodismo.

La oración compartida por su familia

La familia difundió una oración de esperanza y luz para acompañar a Bárbara durante su internación:

“Dios Padre, transforma mis incertidumbres en confianza y mis miedos en fe. Llena mi mente de pensamientos de paz y abre mis ojos para ver la luz al final de esta prueba. Que tu esperanza sea el ancla en mi alma en medio de la tormenta, recordándome que mis días mejores están por venir. Amén”.

El mensaje comenzó a circular entre familiares, compañeros, colegas y personas que desean acompañarla en este difícil momento.