La Municipalidad de Villaguay logró reactivar la obra de ampliación del sistema de desagües cloacales

El intendente de Villaguay, Adrián Federico Fuertes, recibió este viernes a la mañana en el predio donde se construye la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, al vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior de la Nación, Gustavo Coria; al secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia; y al ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob, quienes estuvieron acompañados por funcionarios nacionales y provinciales y personal de la empresa constructora.

En declaraciones a la prensa, el intendente Fuertes manifestó: “Está claro que cuando trabajamos en equipo Nación, Provincia y Municipio, dejando de lado las cuestiones menores, los ciudadanos salen beneficiados. En Villaguay logramos eso y vamos para adelante con un futuro pleno de realizaciones. Agradezco al gobernador Rogelio Frigerio y a las autoridades nacionales que entendieron la enorme importancia de esta obra y pudimos sacarla adelante”.

La reactivación de la obra denominada «Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales» es considerada estratégica en materia de saneamiento, ambiente, salud pública, además de indispensable para el futuro de la ciudad de Villaguay.

Luego de un largo período de parálisis de la obra y de constantes gestiones realizadas por el intendente Fuertes ante organismos provinciales y nacionales, se pudo reactivar. Como lo ha señalado en reiteradas oportunidades el propio Fuertes, se trata de una obra fundamental para Villaguay y constituye una de las inversiones en materia de saneamiento más importantes en la historia de esa ciudad.

El proyecto de “Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales” permitirá modernizar integralmente el tratamiento de los efluentes y ampliar la capacidad del sistema, dando respuesta al crecimiento urbano de Villaguay, además de proyectar una solución para las próximas décadas.