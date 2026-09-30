Reparan una cañería en avenida Ramírez y 25 de Mayo

Una rotura registrada durante una intervención sobre la red obligó a reemplazar unos tres metros del antiguo conducto. La afectación alcanza al centro y distintos barrios.

Una cuadrilla de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná trabajaba este miércoles por la tarde en la reparación de una cañería distribuidora de agua en avenida Ramírez, a la altura de 25 de Mayo, luego de que se produjera una rotura durante otra intervención que se realizaba sobre la red.

La situación provocó una disminución de la presión del servicio en la zona céntrica y otros sectores de la ciudad, mientras que algunos barrios quedaron directamente sin suministro. Entre los lugares afectados se mencionaron Santa Lucía, Rocamora, San Martín, Hipódromo y alrededores.

Mayra Collante, secretaria de Ambiente y Gestión Ambiental, explicó que se trataba de la segunda intervención realizada durante la jornada y detalló cómo se originó el inconveniente.

Cómo se produjo la rotura

Durante la mañana, los trabajadores municipales se encontraban reparando una avería en avenida Ramírez, sobre un conducto distribuidor de 150 milímetros que abastece hacia la zona norte.

“Al realizar una maniobra propia de la reparación, en rango normal según protocolo, se produjo una rotura en este conducto, que es de hierro fundido”, explicó Collante.

Según detalló, la antigüedad de la infraestructura habría incidido en la falla. “La rotura es una fisuración que debe haber estado ya demarcada por la antigüedad del conducto hacia la zona de junta. Al realizar la maniobra, algo que ya estaba prefijado terminó de superar su tensión por fatiga y antigüedad”, indicó.

A raíz de esa situación, fue necesario intervenir otro conducto distribuidor de mayor diámetro ubicado sobre avenida Ramírez.

Qué zonas fueron afectadas

Para concretar la reparación fue necesario modificar la presión del sistema de bombeo, lo que repercutió en distintos puntos de Paraná.

“Este conducto afecta la zona norte y también sur, debido a que para intervenirlo tenemos que recurrir al bombeo, propiamente dicho, a la administración de presión en el bombeo”, explicó la funcionaria.

La intervención provocó baja presión en la zona céntrica, Hipódromo y otros sectores, mientras que se reportaron inconvenientes en barrios como Santa Lucía, Rocamora y San Martín, además de áreas cercanas.

“Recordemos que este es de distribución Ramírez, así que es un ramal bastante importante de la zona céntrica y hacia el sur”, agregó Collante.

Cuánto demorará la reparación

Los trabajos comenzaron durante la tarde y, al momento del móvil de Elonce, la cuadrilla ya había descubierto completamente la cañería y avanzaba con el corte del tramo deteriorado.

“Nos encontramos ya con el descubrimiento completo, la pieza apoyada, haciendo el recorte y lo siguiente es el reemplazo del tramo con la junta de fijación y alineación”, explicó.

La funcionaria estimó que la intervención demandaría entre una hora y una hora y media, aunque posteriormente deberá normalizarse progresivamente la presión en la red.

“Estamos prontos. Calculamos una hora, hora y media. Pedimos disculpas por las perturbaciones, pero esto es propio de la red que tenemos”, manifestó.

Reemplazarán un tramo del antiguo caño

La cuadrilla municipal tenía previsto retirar aproximadamente tres metros del antiguo conducto de hierro fundido y sustituirlo por una nueva pieza de PVC.

“Va a ser aproximadamente una intervención de tres metros. Lo que se tiene que tener en cuenta es extraer la parte de junta a cabeza del conducto antiguo para no tener futuras complicaciones y fatiga en la pieza”, precisó Collante.

Los trabajos también generaron restricciones en el tránsito sobre avenida Ramírez, por lo que se recomendó circular con precaución en el sector de 25 de Mayo y las intersecciones cercanas mientras continuaran las tareas.