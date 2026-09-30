Atraparon al conductor que chocó y escapó en Paraná

La Policía localizó horas después al automovilista que había protagonizado un choque con una moto y escapado sin asistir al motociclista herido. Se trata de un hombre de 72 años.

La Policía logró localizar al conductor de un automóvil que había protagonizado un siniestro vial con una motocicleta en la intersección de avenida de Las Américas y Crisólogo Larralde, en Paraná, y que luego se retiró del lugar sin brindar asistencia.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, de 32 años, sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica. Según se informó, presentaba traumatismos en la pierna derecha y en el hombro izquierdo.

Tras el choque, el conductor del automóvil involucrado, un Dodge 1500, se dio a la fuga.

A partir de tareas investigativas, horas más tarde personal policial localizó el vehículo sobre avenida Zanni, pasando calle Balbín. Los efectivos interceptaron el Dodge e identificaron a su conductor, un hombre de 72 años.

Además, se constató que el automovilista no contaba con la documentación obligatoria para circular.

La situación fue comunicada al fiscal en turno, quien dispuso la correcta identificación del conductor y el secuestro del Dodge 1500 involucrado en el siniestro.

(Ahora)