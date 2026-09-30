Aparecieron los adolescentes que eran intensamente buscados en Alcaraz

Los dos adolescentes de 14 años que habían salido juntos y no habían vuelto a su casa en la ciudad del departamento La Paz fueron hallados este miércoles por mañana. «Están bien», dijeron familiares.

Encontraron a Sabrina y Axel , los adolescentes de 14 años de Alcaraz, Entre Ríos, a quienes buscaban intensamente en la región. Tras un fuerte operativo de rastrillaje y una gran movilización civil en la localidad y zonas aledañas, desde sus familias ratificaron que ambos jóvenes están en buen estado de salud.

Los menores habían salido juntos cerca de las 16.30 de este martes, cuando salieron juntos con el plan de pasar la tarde juntos y tomar mate. Estaban en pareja desde hace unos meses y tenían autorización de sus padres para andar juntos.

Al notar que no regresaban y perder total contacto con ellos, los familiares difundieron su búsqueda en redes sociales y radicaron la denuncia formal ante la Policía, lo que activó de inmediato un alerta en toda la provincia.

Efectivos de la comisaría local, divisiones de canes y personal de investigaciones desplegaron un operativo en áreas rurales y vecindarios cercanos que se extendió durante toda la noche de este martes y madrugada del miércoles.

La comunidad se sumó activamente difundiendo sus fotografías en redes sociales para agilizar la localización. Una versión que trascendió en la zona mencionaba que habían sido vistos en Bovril, a unos 25 kilómetros de Alcaraz.

Finalmente, la búsqueda concluyó con éxito: desde sus familias confirmaron que este miércoles por la mañana fueron hallados y se encuentran en buen estado de salud.