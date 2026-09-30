Buscan a dos adolescentes en Entre Ríos

Los adolescentes Sabrina Antivero y Axel Farías, de 14 años, son de Alcaraz y faltan de sus hogares desde el martes. Habrían sido vistos en Bovril.

Dos adolescentes de Alcaraz, departamento La Paz, están siendo intensamente buscados luego de que sus familias perdieran contacto con ellos. Se trata de Sabrina Antivero y Axel Farías, de 14 años, quienes habían salido juntos y no regresaron a sus hogares en el horario acordado.

En diálogo con Elonce, Rita Antivero, madre de Sabrina, contó que la adolescente salió de su casa alrededor de las 16:30 con autorización para encontrarse con Axel y tomar mates. Debía regresar aproximadamente a las 19, pero no volvió.

“A las 19:10, como no llegaba, le mandé un mensaje, pero no me contestó. La llamé y tampoco atendió”, relató la mujer. Posteriormente, cerca de las 20:05, recibió un mensaje de su hija en el que le indicó: “Ya voy”.

Las familias comenzaron a buscarlos

Al advertir que Sabrina seguía sin regresar y ya no respondía las llamadas, su madre comenzó a recorrer Alcaraz para intentar encontrarla. También se dirigió hasta la casa de Axel, donde comprobó que su familia tampoco lograba comunicarse con el adolescente.

“Las dos familias salimos de nuevo para ver si los encontrábamos y fuimos a la Policía”, explicó Antivero. A partir de publicaciones realizadas en redes sociales, comenzaron a recibir comentarios sobre posibles lugares donde los adolescentes habrían sido vistos.

De acuerdo con esos datos, habrían sido observados primero en el acceso a Alcaraz y posteriormente en Bovril. Las familias se trasladaron hasta esa localidad para buscarlos, aunque no lograron encontrarlos.

“Estuvimos buscando toda la noche”

La madre señaló que el teléfono celular de Sabrina fue apagado, situación que impidió continuar obteniendo información mediante el sistema de control parental que utilizaba la familia.

“Estuvimos buscando toda la noche. Ya no sabemos por dónde seguir buscando, no tenemos rastros, nadie los vio. No podemos comunicarnos y no contestan”, expresó.

También recibieron el dato de un joven que presuntamente los había visto y recorrieron distintos domicilios a partir de esa información, pero las averiguaciones no permitieron dar con los menores.

La familia remarcó además que los adolescentes no contaban con una motocicleta ni otro vehículo propio para trasladarse por sus propios medios hasta Bovril. Axel había sido visto por última vez haciendo dedo en el acceso a Alcaraz.

Eran novios y tenían autorización de sus familias

Según explicó Rita Antivero, Sabrina y Axel eran novios desde hacía algunos meses y tenían autorización de ambas familias para encontrarse.

“Salían los fines de semana y cumplían los horarios que les dábamos. No había ningún tipo de problema, tenían el permiso de ambas familias”, sostuvo la madre.

Sabrina fue vista por última vez con short, buzo negro y gorra. La información aportada por la familia indicó que también habría sido vista en una plaza de Bovril.

Ante la falta de novedades, la familia realizó un pedido para que cualquier persona que pueda aportar información se comunique inmediatamente. “Les pedimos por favor que vuelvan, que se comuniquen y poder saber que están bien”, expresó la madre.

Para brindar información sobre Sabrina Antivero, se encuentra disponible el teléfono 3438 45-3312, correspondiente a su madre.

(Elonce.com)