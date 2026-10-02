La programación reúne artistas de trayectoria nacional, producciones locales y propuestas de acceso libre para todo público. Durante el mes habrá música, danza, teatro, humor, propuestas infantiles y encuentros corales.

El Teatro Municipal 3 de Febrero presenta su agenda de octubre con una programación que reúne distintas expresiones artísticas y vuelve a poner en diálogo las producciones de Paraná y la región con figuras de alcance nacional.

Entre las propuestas destacadas se encuentran las presentaciones de Axel, Elena Roger, Kevin Johansen y Liniers, además de Cacho Buenaventura y Damián Kuc, que llegarán al histórico coliseo municipal con espectáculos de música, humor y narración.

El viernes 16, Axel llegará a Paraná con “Así Vivir Tour”, la gira que recorre distintas ciudades del país y que tiene una fecha confirmada en el Teatro 3 de Febrero.

El domingo 18, será el turno de Elena Roger, reconocida por su trayectoria en el teatro musical argentino e internacional. La artista ofrecerá un concierto con un recorrido por canciones de su trayectoria, acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg.

El domingo 25, Kevin Johansen y Liniers llegarán por primera vez a Paraná con su propuesta conjunta de música y dibujos en vivo. La presentación forma parte de un recorrido que ambos artistas sostienen desde hace más de 17 años y que suma un nuevo álbum en vivo y un nuevo libro.

A esta programación se suman el espectáculo de humor “Qué Cacho de Show”, de Cacho Buenaventura, el sábado 17, y “Historias innecesarias en vivo”, de Damián Kuc, el viernes 23. En este último caso, el creador de contenido lleva al escenario el formato de su reconocido ciclo de relatos y documentales.

Una agenda con fuerte presencia local

La programación de octubre también refleja el movimiento de la escena artística de Paraná y la región, con propuestas de música, danza, teatro, canto y formación.

El mes comenzará con la Noche de Gala por el 38º aniversario de Guardia del Paraná, mientras que el viernes 2 se presentará “Música en esta orilla: Marcia Müller, Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad”, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

La agenda continuará con producciones de estudios y colectivos de la ciudad, entre ellas “Mediterránea”, de Movere Estudio de Danza; “Matrimoniados”, de Favio Vides; “Melodías que llegan al alma”, de Instrumental Entre Ríos y Cuerdas; Entrelineas Quinteto, organizado por la Asociación Mariano Moreno; y el espectáculo de Mirta Medrano.

También tendrán su lugar el Teatro del Bardo, con “Raris”, en el marco del ciclo La Escuela va al Teatro; Juan Manuel Bilat, con Entre Ríos en Sinfonía; Espacio de Danza, con “Un nuevo comienzo contemporáneo”; Lorena Bracamonte, con la Función Coreográfica 2026; el Instituto Coreográfico de Danzas, que celebrará 20 años de historias bailadas; y el Ballet Los Entrerrianos.

La programación suma además propuestas de instituciones educativas y culturales, como el Encuentro de Coros Escolares, el concierto del Coro de Niños de la Universidad Adventista del Plata y Abre la ventana, de la Escuela Coral N.º “Jorge Mockert”.

Propuestas de acceso libre y gratuito

Entre las actividades de acceso gratuito se destacan las visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero, previstas para los lunes 5, 19 y 26 de octubre a las 9 horas. La propuesta está destinada a escuelas y público en general, con inscripción previa a través de visitasguiadasteatro3@gmail.com.

También será de acceso libre “Música en esta orilla: Marcia Müller, Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad”, el viernes 2 a las 20 horas.

A esta propuesta se suman “Abre la ventana”, el martes 20 a las 10:30; el Concierto del Coro de Niños de la Universidad Adventista del Plata, el jueves 22 a las 20; y el Encuentro de Coros Escolares, el martes 27 a las 9.

De esta manera, el Teatro Municipal 3 de Febrero propone durante octubre una agenda que combina grandes nombres de la escena nacional con artistas, instituciones y proyectos de Paraná y la región, junto con actividades que amplían el acceso a la cultura y fortalecen al Teatro como espacio de encuentro para la comunidad.

La programación completa, horarios, precios y modalidades de acceso se encuentra disponible en los canales oficiales del Teatro Municipal 3 de Febrero.