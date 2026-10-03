Choque frontal sobre Ruta Nacional 12

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. Entre las personas involucradas se encontraría un médico que presta servicios en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo.

Un automóvil Ford Fiesta negro y un vehículo Volkswagen Gol colisionaron sobre Ruta Nacional 12, a unos 50 metros del ingreso a Aldea San Rafael y acceso Libertad a Crespo.

Como consecuencia del accidente, que se registró alrededor de las 9 de este sábado, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. Entre las personas involucradas se encontraría un médico que presta servicios en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo.

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el Gol, conducido por un hombre de 29 años, impactó frontalmente al Fiesta, que iba al mando de un hombre de 40 años, quien iba acompañado por otro sujeto de 33 años y otro de 55 años.

Se investigan las formas y circunstancias en las que habría ocurrido el accidente, pero no se descarta que las inclemencias climáticas hayan contribuido a la baja visibilidad en la ruta.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios indicaron que se desplazó una unidad con tres bomberos, quienes trabajaron en tareas preventivas y en la desconexión de las baterías de los vehículos involucrados. De esa manera, minimizan riesgos en el lugar. Finalizadas dichas tareas, la dotación regresó al cuartel.