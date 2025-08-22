Alerta por viento fuerte con ráfagas de 80 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un informe de advertencias que afecta a una gran cantidad de provincias argentinas. Según el organismo, la situación climática requiere especial atención durante este viernes debido a la presencia de vientos intensos y tormentas con posibilidad de granizo en diferentes regiones.

La alerta amarilla rige en zonas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán. El nivel amarillo implica un riesgo moderado para la población, especialmente en actividades cotidianas y traslados.

De acuerdo con el reporte oficial, “en el este de Formosa, este de Chaco, norte de Corrientes y sudoeste de Misiones se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 20 y 40 kilómetros por hora con ráfagas de 70 Km/h, pudiendo ser superados de forma puntual».

Ráfagas intensas y alcance regional

El SMN precisó que en el resto de la región bajo alerta se esperan vientos provenientes del sur, con intensidades que oscilarán entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que podrían superar los 80 Km/h. Esto podría afectar la circulación vehicular, provocar caída de ramas y complicar servicios públicos en áreas urbanas.

Desde Defensa Civil, además, señalaron que la combinación de viento y suelos húmedos puede ocasionar la caída de árboles en distintas localidades.