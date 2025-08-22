Beneficios ANSES para jubilados: ampliaron descuentos y promociones en comercios

El Gobierno confirmó nuevos descuentos y promociones en supermercados y adelantó el relanzamiento de un programa pensado para fortalecer el poder de compra de este grupo de beneficiarios.

En el marco de la jornada organizada por el Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la ministra Sandra Pettovello anunció este jueves nuevos beneficios para jubilados y pensionados.

Se trata del relanzamiento del programa Beneficios ANSES, que permite acceder a descuentos y promociones en miles comercios y cadenas de supermercados de todo el país.

La titular de Capital Humano indicó que la intención es fortalecer el poder de compra de este grupo de beneficiarios. Por ello, se anunciarán nuevos acuerdos con los supermercados, cámaras comerciales y otros rubros, para que jubilados y pensionados obtengan más descuentos y reintegros directos, sin trámites ni intermediaciones.

Entre el 10% y el 40% del total

Las promociones incluyen descuentos en compras generales y en artículos de perfumería y limpieza. Los descuentos se aplicaban automáticamente en compras con la tarjeta de débito donde se depositan los haberes, y pueden variar entre el 10% y el 40% del total de la compra.

Para acceder a estos beneficios solo hay que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión en los comercios adheridos. El listado de lugares habilitados se puede consultar en la página oficial de la ANSES.