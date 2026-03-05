Allanamientos en Paraná: Secuestraron cocaína y dólares en locales que simulaban ser kioscos

Secuestraron cocaína, pesos, dólares y elementos vinculados al microtráfico en dos allanamientos. Se realizaron en el barrio Pancho Ramírez. Adolescente de 16 años, intentó quemar el dinero y las drogas.

Secuestraron cocaína en dos allanamientos realizados en Paraná. El operativo fue encabezado por el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas con dos procedimientos simultáneos en el barrio Pancho Ramírez, se confirmó a Elonce. En los mismos, se logró incautar envoltorios de estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados al microtráfico.

Los allanamientos se realizaron en el marco de una investigación judicial iniciada tras una denuncia que había sido presentada semanas atrás ante el Ministerio Público Fiscal. A partir de esa presentación, se desplegaron tareas de inteligencia que permitieron establecer que en una vivienda de la zona se estaría comercializando droga, pese a que el lugar aparentaba funcionar como un kiosco o despensa.

El operativo se concretó pasadas las 19 horas, con la participación de efectivos especializados y el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), quienes irrumpieron en los domicilios señalados y procedieron al secuestro de sustancias ilícitas y otros elementos de interés para la causa.

Investigación y antecedentes del lugar allanado

El director general de Drogas Peligrosas, comisario Claudio Passadore, explicó que el procedimiento se originó a partir de una causa reciente vinculada al narcomenudeo. “Esta causa se inició hace 15 días, tras una denuncia del Ministerio Público Fiscal, pero además, el 22 de diciembre del año pasado ya se había realizado un allanamiento en este mismo lugar”, relató.

Según detalló el funcionario policial, durante las tareas investigativas se logró confirmar que el inmueble era utilizado para la venta de estupefacientes, pese a que hacia el exterior se presentaba como un comercio barrial. “Si bien figuraba como una despensa o kiosco, pudimos establecer con las tareas investigativas que allí, se comercializaba estupefaciente”, explicó.

Passadore señaló que esa sospecha fue corroborada durante el operativo. “Eso fue comprobado en el día de hoy, pasadas las 19 horas, cuando con la colaboración del grupo especial del COE se irrumpió en el domicilio y se confirmó la venta de estupefacientes”, indicó.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en el interior de la vivienda envoltorios con sustancia estupefaciente y redujeron a la única persona que se encontraba en el lugar.

Un menor identificado dentro del búnker

El comisario Passadore informó que, tras la identificación de la persona presente en el inmueble, se constató que se trataba de un menor de edad. “En el interior había un masculino que luego de ser identificado resultó ser menor, por lo que intervino la fiscal especializada”, señaló.

El joven tiene 16 años, por lo que la causa quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores. En ese marco, se dispusieron las actuaciones correspondientes para determinar su posible vinculación con la actividad investigada.

El ingreso al domicilio presentó dificultades para los efectivos policiales debido a las medidas de seguridad instaladas en la vivienda. “El ingreso fue bastante complejo, porque había una puerta totalmente clausurada, que únicamente, podía abrirse desde el interior”, explicó Passadore.

Ante ese escenario, el personal del COE debió utilizar una estrategia alternativa para ingresar al inmueble. “En esta oportunidad se pudo entrar por la ventana y se redujo al masculino que estaba en el interior”, detalló el director de Drogas Peligrosas.

Secuestro de droga, dinero y elementos de interés

Por su parte, el jefe de la División Antidrogas, comisario Edgardo Cornejo, brindó detalles del material incautado durante el procedimiento. El funcionario precisó que la medida judicial fue autorizada por la jueza Elisa Zilli y que se realizaron dos allanamientos en distintos puntos del barrio Pancho Ramírez.

Se realizaron “en calle Mandisoví y el otro procedimiento, se está realizando en calle Sarmiento, en un pasillo interno”, detalló.

Durante la requisa en el primer domicilio, los efectivos lograron secuestrar una cantidad significativa de droga fraccionada para su comercialización. “Se secuestraron más de 30 envoltorios de cocaína, que arrojaron un pesaje considerable, además de dinero en efectivo”, explicó Cornejo.

Cocaína fraccionada y dinero secuestrado

Durante la requisa, los investigadores lograron secuestrar más de 30 envoltorios de cocaína fraccionados para la comercialización, además de $676.000 pesos argentinos, 1.200 dólares estadounidenses, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Maniobras para destruir pruebas durante el operativo

El comisario también reveló que, al momento del ingreso policial, se intentó destruir parte de la evidencia. “Se encontró dinero en efectivo que fue intentado destruir y también elementos que se utilizan para eliminar pruebas”, señaló.

Entre los elementos hallados, se encontraba una salamandra encendida, utilizada presuntamente para quemar droga u otros materiales que pudieran comprometer a los investigados. “La salamandra estaba dentro de la vivienda y estaba en funcionamiento. Al momento del ingreso se habrían arrojado algunos elementos que eran de interés para la causa y que fueron rescatados”, relató.

Cornejo explicó que este tipo de maniobras se está observando con mayor frecuencia en operativos vinculados al narcomenudeo. “Las personas que se dedican a este tipo de delitos utilizan estos elementos para intentar destruir u ocultar estupefacientes cuando se realizan allanamientos”, afirmó.

A pesar de estas maniobras, el funcionario destacó la actuación del personal policial. “El Cuerpo de Operaciones Especiales está a la altura de cualquier tipo de situación y pudo llevar adelante el procedimiento de manera efectiva”, sostuvo.

Clausura del inmueble y avance de la investigación

Durante las tareas de investigación previas, los agentes habían detectado que el inmueble funcionaba como fachada para ocultar la actividad ilícita. “Aparentaba ser un kiosco, lo cual se constató durante las vigilancias previas y también al momento de irrumpir en el lugar”, explicó Cornejo.

Sin embargo, las tareas de vigilancia y el procedimiento permitieron confirmar que el comercio no funcionaba como tal y que el inmueble era utilizado como punto de venta de drogas.

Tras finalizar el operativo, la Fiscalía dispuso la clausura del lugar mientras continúa el avance de la causa judicial. “La fiscalía ordenó la clausura del inmueble una vez finalizado el allanamiento”, informó el jefe de la División Antidrogas.

En el segundo domicilio allanado, los investigadores secuestraron diversos elementos que también serán analizados en el marco de la investigación. “Se localizaron elementos informáticos, dispositivos de almacenamiento, dinero en moneda extranjera y dinero en moneda argentina”, detalló Cornejo.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo, que deberá determinar las responsabilidades penales derivadas del caso.