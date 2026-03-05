Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande por la guerra en Medio Oriente

Autoridades de la represa recibieron a mandos de la Gendarmería y la Prefectura para planificar el incremento de las medidas preventivas, luego de que el Gobierno eleve el nivel de seguridad en el país por la guerra.

Tras la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de elevar a ALTO el nivel de seguridad en territorio nacional debido a la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de la represa Salto Grande se reunió con autoridades de Gendarmería y Prefectura para planificar un incremento de medidas de seguridad en el complejo ubicado en la frontera entrerriana con Uruguay.

El objetivo del encuentro fue “continuar fortaleciendo las medidas preventivas y los dispositivos de resguardo del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande”, se comunicó oficialmente desde la Represa.

De la reuniónp participaron el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri; el vicepresidente, Pedro Galimberti; el gerente General de Salto Grande, Gustavo Araujo; el jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería Nacional, Matías Andrés Pérez; el tiular de Prefectura Concordia, Jorge Horacio Ribinski; y el jefe de Prefectura Salto Grande, Néstor Alfredo Hoffmann.

Al confirmarse la escalada bélica en Irán el fin de semana pasado, el gobierno nacional informó oficialmente que decidió elevar a ALTO el nivel de seguridad en todo el país. Según comunicó la Oficina del Presidente, la medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

La represa hidroeléctrica ubicada sobre el río Uruguay en la frontera de Entre Ríos y Uruguay es uno de esos “objetivos sensibles”, lo que motivó el encuentro entre autoridades locales con Fuerzas Armadas. “Se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos”, señaló el comunicado oficial del Gobierno días atrás.