Abren las inscripciones para capacitaciones digitales para adultos mayores

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el Banco Entre Ríos y la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación provincial invitan a participar de una nueva edición de las capacitaciones en habilidades digitales destinadas a personas adultas mayores.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el Banco Entre Ríos y la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación provincial invitan a participar de una nueva edición de las capacitaciones en habilidades digitales destinadas a personas adultas mayores.

La propuesta brinda herramientas prácticas para que los participantes aprendan, paso a paso, a usar Home Banking, la plataforma Mi Entre Ríos, acceder al recibo digital de haberes, realizar trámites online y prevenir estafas virtuales.

En Paraná, las capacitaciones comenzarán el 22 de mayo en Mirador Tec, ubicado en Gregoria Matorras 859. Las inscripciones se realizan en la Caja de Jubilaciones, ubicada en Andrés Pazos 127, o por WhatsApp al 343 6230099.

Además, la propuesta también se desarrollará en Federación, San Benito, Gualeguaychú y Ramírez. En estas localidades, la inscripción se realiza a través de los municipios correspondientes.