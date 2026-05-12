Arbelo asumió como rector de la UNER

La ceremonia se realizó en Concepción del Uruguay con la presencia de autoridades universitarias, ex rectores y representantes de las nueve facultades. Arbelo y María Carla Mántaras conducirán la UNER durante el período 2026-2030.

Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras asumieron oficialmente como nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos para el período 2026-2030, durante un acto realizado en el auditorio municipal “Carlos María Scelzi” de Concepción del Uruguay.

La ceremonia contó con la participación de las autoridades salientes, Andrés Sabella y Gabriela Andretich, además de decanos y vicedecanos de las nueve facultades, consejeros superiores, docentes, estudiantes, graduados y representantes de distintas instituciones de la región.

La renovación institucional estuvo marcada por un proceso electoral sin competencia interna, con listas únicas que fueron avaladas tanto en las facultades como en la Asamblea Universitaria realizada el pasado 25 de abril.

Durante el acto también se realizó un homenaje por el 53° aniversario de la universidad y se entregaron los diplomas correspondientes a las nuevas autoridades de los decanatos y vicedecanatos.

Primeras palabras

En su primer discurso como rector, Arbelo destacó la continuidad del proyecto institucional y repasó el crecimiento de la universidad en materia académica, presupuestaria y científica. Además, anunció la creación de una Secretaría de Deporte Universitario y una reestructuración administrativa que incluirá la fusión de áreas económicas y financieras, junto con una jerarquización de la comunicación institucional.

Por su parte, Mántaras hizo referencia al contexto que atraviesa el sistema universitario público y remarcó el rol de la educación superior como herramienta de igualdad de oportunidades, desarrollo y transformación social.

Las autoridades salientes también realizaron un balance de gestión. Sabella repasó los desafíos enfrentados durante sus mandatos, entre ellos la pandemia y el contexto de restricciones presupuestarias, mientras que Andretich destacó el fortalecimiento de la identidad institucional y el crecimiento sostenido de la UNER en toda la provincia.

La nueva conducción universitaria asumió en un escenario atravesado por el debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas y en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este 12 de mayo.