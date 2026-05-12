Se retoma la paritaria salarial con gremios estatales y docentes

El gobierno presentó la semana pasada una oferta salarial que fue rechazada por los gremios y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes.

En el marco de las negociaciones paritarias, el pasado jueves el gobierno provincia presentó una propuesta salarial remunerativa del 3,5% para docentes y estatales. Los gremios rechazaron la oferta y pidieron mejorarla por lo que se pasó a un cuarto intermedio.

La oferta contempla una actualización salarial sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo y, según indicaron desde el Ejecutivo, el porcentaje superó el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado oficialmente.

En el caso de los trabajadores estatales, el gobierno provincial propuso mantener además la suma fija acordada durante la paritaria de febrero. También se planteó una actualización de los tramos de liquidación de las Asignaciones Familiares en la misma proporción del incremento ofrecido.

En ambos encuentros paritarios, los sindicatos rechazaron la propuesta y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes.

La negociación con los gremios estatales se acordó para las 14 horas; en tanto que no hay horario confirmado para el encuentro con los sindicatos docentes AGMER, AMET, UDA y SADOP.

La semana pasada y luego del encuentro con representantes gremiales, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la propuesta y destacó el cumplimiento de los plazos acordados en la negociación. “El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, afirmó.

Además, sostuvo que la oferta representó “un esfuerzo financiero genuino” y remarcó que “los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”.

Finalmente, Cuenca señaló que “a esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas”.