Avanza una masa de aire frío

Una masa de aire frío provocará temperaturas por debajo de lo normal y lluvias escasas en gran parte del país durante la segunda semana de mayo.

La segunda semana de mayo estará caracterizada por un patrón atmosférico mucho más estable sobre gran parte de Argentina. Los mapas semanales del modelo europeo ECMWF muestran anomalías negativas de temperatura sobre buena parte del centro y norte del país, reflejando el avance de una masa de aire frío que favorecerá un ambiente fuertemente otoñal.

En tanto, las precipitaciones se mantendrían muy limitadas durante los próximos 7 días. El escenario proyectado muestra anomalías de lluvia negativas en gran parte del territorio nacional, especialmente sobre la región Pampeana, el Litoral y sectores del norte argentino, donde las lluvias previstas serían inferiores a los valores normales para esta época del año.

Este comportamiento atmosférico responde a una configuración de circulación que favorece el predominio de altas presiones sobre el centro del país. Esto limita el desarrollo de sistemas de tormentas de importancia y permite el ingreso de pulsos de aire frío desde latitudes más australes hacia el centro y norte argentino.

Aire frío avanzando sobre el centro y norte argentino

El mapa de anomalías térmicas semanales evidencia temperaturas entre 1 °C y 3 °C por debajo de los promedios normales sobre amplios sectores del centro del país. La señal fría aparece más marcada sobre Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, San Luis y buena parte de la Patagonia norte.

En el norte argentino también se espera un descenso térmico importante respecto a las últimas jornadas. Provincias como Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Formosa podrían experimentar mañanas considerablemente más frescas, con mínimas que localmente podrían ubicarse por debajo de los 10 °C en algunas áreas.

Para el sector agropecuario, este cambio de circulación será relevante porque favorecerá condiciones más secas para el avance de la cosecha gruesa en muchas zonas productivas. Además, la reducción de humedad ambiente y el descenso térmico disminuirán transitoriamente la frecuencia de eventos convectivos sobre el centro y norte del país.

Lluvias muy acotadas y déficit hídrico en varias regiones

Las anomalías de precipitación previstas por el ECMWF muestran un predominio de valores inferiores a lo normal sobre gran parte del territorio argentino. Esto no implica ausencia total de lluvias, pero sí eventos mucho más aislados y con acumulados generalmente modestos.

En la región Pampeana, las precipitaciones previstas para la semana serían escasas y desparejas, con muchos sectores registrando acumulados inferiores a 10 mm o incluso sin lluvias significativas. El mismo comportamiento se extendería hacia el norte argentino y parte del Litoral, donde las tormentas aparecerían de manera puntual y muy localizada, según indica el meteorólogo Leonardo De Benedictis de Meteored.

El escenario de lluvias limitadas también tendrá impacto en la dinámica de humedad de los suelos. En zonas agrícolas del centro y norte argentino, la continuidad de varios días secos favorecerá la recuperación de lotes complicados por excesos hídricos recientes, aunque en algunas áreas comenzará lentamente a profundizarse la pérdida de humedad superficial típica de la estación otoñal.

Pronóstico para Paraná

En Paraná el tiempo se presentará estable durante los próximos días, con jornadas mayormente soleadas y sin probabilidades de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este lunes se prevé una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 5, mientras que el martes el termómetro alcanzaría los 19 grados. Hacia mitad de semana se registraría un leve ascenso térmico, con máximas que rondarían entre los 18 y 20 grados. Además, el organismo anticipa vientos leves y cielo parcialmente nublado hacia el fin de semana en la capital entrerriana.