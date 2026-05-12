La Feria en tu Barrio suma dos nuevos puntos de distribución

La Municipalidad de Paraná amplía su programa de ferias barriales con la incorporación de dos nuevos puntos de distribución, que se suman a la red ya consolidada en toda la ciudad. Los vecinos pueden acceder a alimentos frescos y productos locales a precios populares en sus propias comunidades.

Se trata de los puntos 78 y 79: la Comisión Vecinal Pagani, ubicada en Churruarín y Benavento, y la Vecinal José Obrero, en Lothinger y Ursini.

La feria de la Comisión Vecinal Pagani estará el miércoles, de 8 a 12:30, mientras que la Vecinal José Obrero recibirá la propuesta los jueves en el mismo horario. Ambos puntos se integran al circuito semanal que ya incluye la Plaza Sáenz Peña (sobre calle Villaguay) los sábados de 8 a 12:30 hs, y la Feria Periurbana en el Parque Hortícola los domingos de 9 a 18 hs, con la participación de emprendedores y productores hortícolas locales.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el crecimiento sostenido del programa, calificándolo como «una política pública de soberanía alimentaria impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero», que ya había alcanzado 77 puntos de distribución en la ciudad antes de estas nuevas incorporaciones. El funcionario también subrayó que la iniciativa «trabaja con las vecinales para llevar los alimentos de productores locales a todos los puntos de la capital provincial».

Sobre el vínculo con las comisiones vecinales, Bustamante explicó que la incorporación de nuevos puntos surge de reuniones con los representantes del tejido vecinal y asociaciones presentes en territorio, celebrando que con la incorporación de dos lugares nuevos se alcancen en esta semana 79 puntos diferentes por los que la Feria ha recorrido la ciudad.