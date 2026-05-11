El CGE impulsa una agenda provincial con entidades de gestión privada

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada, llevó adelante un encuentro de trabajo para consolidar una agenda conjunta y fortalecer la articulación institucional con asociaciones de representantes legales del sector.

Participaron del encuentro el Consejo Provincial de Educación Católica de Entre Ríos (Copecer), la Asociación de Establecimientos Privados de Enseñanza de Entre Ríos (Aepeer) y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera).

«La articulación es una exigencia desde una mirada transversal de la educación, entendiendo que el desafío educativo trasciende las formas de gestión. Necesitamos agendas concretas, diálogo y planificación para abordar con realismo los cambios sociales, demográficos y tecnológicos que hoy atraviesan al sistema educativo», destacó el presidente del CGE, Carlos Cuenca, en la apertura.

Durante la jornada se presentaron líneas de trabajo orientadas a fortalecer la gestión basada en evidencia, la modernización administrativa y la mejora de los procesos institucionales. Entre ellas, se abordó el avance de nuevos módulos para la gestión privada en el Sistema de Administración para la Gestión Educativa (SAGE).

«Es fundamental traer las voces de los sectores representados y transmitirles posteriormente avances y conclusiones construidos colectivamente. Sostener en el tiempo esta mesa es un compromiso y desafío de todos para la mejora del sistema educativo», sostuvo la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki.

Asimismo, el subdirector Jorge Bergallo, señaló: «Resulta significativa la constitución de esta Mesa en el marco de las próximas Bodas de Diamante de la Dirección de Educación de Gestión Privada de Entre Ríos».

Por su parte, las asociaciones intermedias expusieron sus agendas temáticas priorizadas y realizaron presentaciones sobre su identidad institucional, sus ámbitos de representación y los fundamentos de las propuestas impulsadas.

En ese marco, se acordó la conformación de la Mesa Provincial de Articulación de la Educación de Gestión Privada, concebida como un ámbito consultivo y propositivo entre la Dirección de Educación de Gestión Privada y las entidades representativas, orientado al tratamiento de problemáticas