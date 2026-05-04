Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de otro niño de 6 años al que se lo llevó su padre en Corrientes

El Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años fue activado tras la denuncia de su ausencia en Corrientes, donde fue visto por última vez junto a su padre.

El Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme fue activado este lunes por el Ministerio de Seguridad, tras la denuncia por la desaparición del niño de 6 años en la provincia de Corrientes. El menor habría sido llevado por su padre, identificado como Josias Santos Regis, en un contexto de extrema gravedad que también involucra un hecho de violencia previa.

De acuerdo con la información oficial, el niño fue visto por última vez el domingo 3 de mayo en la localidad de Esquina, cuando se retiró de su domicilio junto a su progenitor. Según las autoridades, el hombre habría disparado y herido a otra persona antes de darse a la fuga con el menor.

El Ministerio de Seguridad difundió las características físicas del niño para facilitar su identificación: “Cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”.

Pedido urgente a la comunidad

En ese marco, las autoridades solicitaron la colaboración de toda la población. “Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas”, indicaron desde la cartera de Seguridad.

El sistema Alerta Sofía se activa en situaciones de alto riesgo para menores desaparecidos y permite una difusión masiva e inmediata del caso a nivel nacional. Este mecanismo ha sido utilizado anteriormente en casos de gran repercusión pública.

Investigación judicial en curso

La Justicia de Corrientes inició dos investigaciones paralelas: una por tentativa de homicidio, vinculada al ataque armado atribuido al padre del menor, y otra por la desaparición del niño en el marco del sistema de alerta.

El caso guarda similitudes con otros antecedentes en los que se activó este protocolo, como los de Loan Danilo Peña, Guadalupe Lucero y Lian Gael Flores Soraide, lo que refuerza la urgencia en la búsqueda.

Según trascendió, el acusado, Josias Santos Regis, de 29 años y nacionalidad brasileña, posee antecedentes por violencia de género contra la madre del niño y por haber incendiado la camioneta de su ex suegro.

Canales de contacto y operativo de búsqueda

En el marco del operativo, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda en la región y zonas aledañas. Además de la línea 134, las autoridades indicaron que quienes puedan aportar información también pueden dirigirse a la comisaría más cercana.

Asimismo, se encuentran habilitadas las líneas del Sistema Integral de Seguridad: 911 en la capital provincial y 101 en el interior, disponibles para recibir cualquier dato que contribuya a la localización del menor.