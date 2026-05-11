El Gobierno lanza un Programa de Desendeudamiento para empleados públicos

«El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos será una herramienta destinada a mejorar la situación financiera de los trabajadores estatales activos y pasivos», adelantaron desde el Gobierno provincial.

“El objetivo es lograr modificar el perfil financiero que puedan tener los empleados, tanto públicos como privados incluso los jubilados provinciales. Tiene que ver con la evaluación que hacemos del mercado financiero que ha venido teniendo un descenso de las tasas de interés”, explicó el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabian Boleas, este lunes.

A modo de ejemplo, indicó a quien tomó un crédito personal a una tasa anual del 120 o 130% en 2025, se podrá “reducir a la mitad o más” la tasa de interés. Valoró la gestión realizada frente al agente financiero que permite mejorar el perfil financiero de las familias.

“Eso genera un alivio en el valor de las cuotas que pagan los empleados por mes y por supuesto que ese dinero que se libera vuelve al consumo, revitalizando la performance de la economía local”, analizó.

El programa ofrece una tasa fija del 60% TNA, plazos de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas. La inscripción al programa se realiza de manera 100% digital a través del sitio web del Banco de Entre Ríos.

El ministro Boleas explicó que la medida no genera un costo fiscal para la provincia y forma parte del contexto nacional, para que los empleados tengan la posibilidad de refinanciar pasivos a una tasa nominal del 60%.

“El otro punto más trascendente es que desde el Gobierno lo planteamos como un programa que alcance también a los empleados del sector privado porque claramente tiene que estar dirigido a todos los asalariados”, indicó, y aclaró que también incluye a pasivos.

Consultado por la operatividad, indicó que en los próximos días ya estará disponible para los trabajadores.

Días atrás se conoció un antecedente similar y cercano, en la provincia de Santa Fe, donde el gobierno de Maximiliano Pullaro presentó su “Plan de Protección de los Ingresos”, una batería de medidas destinada a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.

En ese caso, según anunciaron autoridades santafesinas, ofrece “refinanciación de deudas y garantizar, en el caso de los estatales, que las deducciones no superen el 25% de los ingresos”.