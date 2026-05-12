Otra presunta picada terminó con varios heridos en el acceso a Federación

Un violento siniestro vial ocurrió en la noche de este lunes en el acceso a Federación. La Justicia investiga si se trataba de un picada clandestina.

El impactante episodio ocurrió durante la noche de este lunes sobre la ruta de acceso a la ciudad, a la altura del ingreso al barrio San Cayetano. De acuerdo a la información recabada por medios locales, el choque se habría registrado cerca de las 21:40 y habría involucrado a un automóvil Volkswagen Bora, una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta en la que se trasladaban dos mujeres.

Como consecuencia del violento impacto, una de las ocupantes del rodado menor habría sufrido heridas de extrema gravedad y -según trascendió extraoficialmente- la amputación de una de sus piernas. La otra mujer y otras personas involucradas en el hecho también habrían resultado con lesiones de consideración. Varios de los heridos fueron derivados al hospital Masvernat de Concordia.

Investigan si corrían una picada

En las horas posteriores al siniestro comenzaron a surgir testimonios que podrían resultar claves para la investigación judicial. Según trascendió, testigos habrían señalado que tanto el automóvil como la camioneta circulaban a alta velocidad segundos antes del choque.

“Un Bora y una camioneta venían corriendo picada. Me pasaron y agarraron a una moto en el cruce”, habría relatado un testigo a una emisora de la región al sitio Radio City, en una declaración que ahora sería analizada por los investigadores.

El hecho generó conmoción en la comunidad de Federación, donde trabajaron ambulancias, efectivos policiales y personal de tránsito para asistir a los heridos y ordenar la circulación vehicular.

Antecedente reciente en Concepción del Uruguay

La sospecha sobre una presunta carrera clandestina vuelve a poner el foco sobre este tipo de prácticas en Entre Ríos. Días atrás, en Concepción del Uruguay, una convocatoria realizada a través de redes sociales para efectuar maniobras peligrosas y picadas habría terminado con un grave accidente sobre una colectora de la Ruta Nacional 14.

En aquel episodio, una joven habría resultado gravemente herida tras un siniestro ocurrido durante una concentración de motos, un hecho que también reavivó el debate sobre la organización de este tipo de encuentros clandestinos en distintos puntos de la provincia.