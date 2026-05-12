Locales

El quirófano móvil estará en los barrios Macarone y Justo José de Urquiza

El Municipio de Paraná lleva adelante durante mayo una serie de operativos gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas en distintos barrios de la ciudad. Son de 7:30 a 12 hs, con atención por orden de llegada y prioridad para los vecinos del barrio y quienes gestionen su turno por Mi Paraná.

En mayo los operativos comenzaron en la Vecinal Presidente Perón y en el Barrio Capibá. Desde este lunes y hasta el miércoles seguirá en el barrio Macarone, en Manuel Dorrego y Av. Laurencena, mientras que el jueves 14 y el viernes 15 será el turno del Barrio Justo José de Urquiza, en Guillermo García 2228.

La segunda quincena del mes contempla jornadas en el Barrio Corona Sur —Hernandarias y El Aguaribay— los días lunes 18 y miércoles 20. El jueves 21 y el martes 22, el operativo se desarrollará en la Vecinal Francisca de Larramendi, en Raquel Forner y Antonio Berni. El ciclo de mayo cierra del martes 26 al viernes 29 en el CIC Este, en calle Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile.

Requisitos para concurrir

Para las castraciones, los animales se reciben hasta las 10 y deben presentarse con ayuno de aproximadamente 10 horas. Los caninos deben concurrir con collar y correa. Los gatos tienen prioridad para minimizar el estrés y deben trasladarse en transportadora o bolso cerrado.

Los animales pueden castrarse a partir de los seis meses de vida. No es requisito que hayan tenido cría, aunque las hembras que hayan parido pueden operarse a partir de los dos meses posteriores al parto. Se recomienda llevar una manta para retirar al animal operado.

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