Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano con música en vivo

Este viernes 30 de octubre, a las 21, la Casa de la Cultura de Paraná será escenario de un nuevo Fogón Entrerriano, con las presentaciones en vivo de Arapoty Dúo y Litoral Mitá. La entrada será libre y gratuita y habrá servicio de cantina.

Arapoty Dúo, integrado por Mauro Leyes y Agustina Monzón, explora las sonoridades del chamamé, el rasguido doble, la guarania y el gualambao, en una propuesta que entrelaza poesía, música e identidad litoraleña.

Litoral Mitá, banda entrerriana liderada por el acordeonista Benjamín Roskopf, propone una combinación de chamamé y música del litoral con una estética contemporánea. Con una trayectoria en crecimiento, fue consagrada Revelación del 59° Festival del Folklore Correntino en 2025 y durante 2026 se presentó en el Palacio Libertad y en el canal de streaming OLGA.

El ciclo Fogón Entrerriano invita a compartir una nueva noche de encuentro con las raíces musicales de la región. Es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.