Rige un alerta por tormentas para el norte entrerriano

El SMN renovó el alerta por tormentas para cinco departamentos de Entre Ríos. En Paraná el inicio de la jornada se presenta con despejado con niebla y baja visibilidad.

Mientras sigue vigente un alerta amarilla para el norte de la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Paraná amanece este lunes con niebla.

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la advertencia para cinco departamentos de Entre Ríos y durante este martes se prevé la ocurrencia de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Además de las precipitaciones, el organismo advirtió sobre la posibilidad de granizo, ráfagas intensas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Los departamentos alcanzados por la alerta son Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador, donde las condiciones meteorológicas podrían desmejorar a lo largo del martes con el desarrollo de tormentas aisladas.

De acuerdo con el informe oficial del SMN, «el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual».

El Litoral concentrará las lluvias durante la primera parte de la semana

Según indica Meteored, el noreste argentino continuará siendo una de las regiones con mayor actividad en cuanto a precipitaciones.

Corrientes y sectores del este de Entre Ríos permanecerán bajo condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas, con acumulados que localmente podrían superar los 30 mm a 50 mm, especialmente cerca de la frontera con Brasil y Uruguay.

Mientras tanto, el centro del país, incluyendo Córdoba, La Pampa, gran parte de Santa Fe y buena parte de Buenos Aires, atravesará varios días con escasas precipitaciones. La mayor parte de estas provincias mantendrá condiciones relativamente estables hasta el avance del siguiente sistema frontal hacia el final de la semana.

Pronóstico para Paraná y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para la ciudad de Paraná una semana con tiempo variable, marcada por la presencia de nubosidad, probabilidades de lluvias en distintos momentos y un descenso de las temperaturas a partir de este miércoles.

Para este martes 28, que se inicia con niebla, se prevé una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 15. Durante la mañana y la tarde la probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10 por ciento, mientras que por la noche aumentará a un rango de 10 a 40 por ciento.

El miércoles 29 continuará la inestabilidad. La temperatura alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 14. El SMN indica probabilidades de lluvias de entre 10 y 40 por ciento durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche no se esperan precipitaciones.

Descenso de temperatura y mejora hacia el fin de semana

El jueves 30 será una de las jornadas más frescas de la semana. Se pronostica una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias durante toda la jornada.

Para el viernes 31 se espera un leve ascenso térmico, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22. El pronóstico mantiene bajas probabilidades de precipitaciones.

El sábado 1 de agosto volverían las condiciones inestables. Se prevé una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23, con probabilidad de lluvias de entre 10 y 40 por ciento durante la madrugada y la mañana. Además, el SMN anticipa ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora en esos períodos.

El domingo 2 mejorarán las condiciones del tiempo. La temperatura oscilará entre los 12 y los 24 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.