Corte de gas en Paraná: afirman que fue “un episodio aislado”

El problema que interrumpió el servicio fue solucionado pero la reconexión casa por casa tiene demoras. Redengas reveló la causa del corte masivo de este jueves.

Redengas dio explicaciones por el masivo corte del servicio que ocurrió este jueves por la tarde en Paraná y que comenzó a normalizarse durante la noche, pero que todavía tiene a muchos usuarios sin acceso.

El presidente de la compañía, Alberto Gutiérrez, dio la razón de la interrupción: “Hubo un problema operativo en el sistema de transporte. En un momento de la tarde el registro de ingreso de gas a la planta de entrada a la ciudad desde donde nosotros administramos el sistema cayó a cero, aparentemente debido a maniobras de mantenimiento”.

Y dio precisiones: “En el ingreso a cada domicilio hay un regulador de presión, que disminuye la presión de la red a lo que entra a la casa o departamento. Ese dispositivo al detectar una pérdida de presión en la red se bloquea. Cuando se reestablece la red, no ingresa el gas al domicilio. Hay que hacer una maniobra que consiste en purgarlo para que vuelva a entrar al domicilio”.

El responsable de la firma aclaró que todavía “no tenemos el informe oficial” de los hechos y destacó que “el problema operativo se solucionó rápidamente, pero las consecuencias nos llevan bastante tiempo y visitas casa por casa” para reconectar el servicio.

“Entre el proveedor que trae el gas a nosotros es un punto, pero entre nosotros y los usuarios de Paraná son 64.000 puntos de contacto”, detalló.

Al consultarle si pueden esperarse más cortes durante el invierno, Gutiérrez prácticamente lo descartó. “Esto ha sido un episodio aislado, puntual, nunca había pasado, y cuando se detectó se solucionó inmediatamente”.

El presidente de Redengas aclatró a su vez que el corte de este jueves no se debería a un aumento de la demanda por el frío. “Acá no fue un problema de saturación de la red, de caída de presión en el gasoducto por consumo. Sí influyó el consumo porque al perder presión la red, cuando hay un consumo mayor la pérdida se hace más rápido”, indicó.

El titular de la compañía repasó que las prioridades de reconexión este jueves fueron hospitales, centros de salud, geriátricos y hoteles, mientras que este viernes las primeras cuadrillas fueron a reconectar el servicio a las escuelas.

El número de teléfono para hacer el reclamo y solicitar la reconexión es 343 475 0020.

(Ahora)