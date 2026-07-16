Ataque con explosivo a colectivo en Paraná

Dos hombres subieron al colectivo y arrojaron un elemento explosivo que provocó daños en la unidad y aturdimiento en el chofer de la línea P2 que va a la Base Área.

El transporte público de pasajeros sumó un nuevo y gravísimo capítulo de violencia que, por milagro, no terminó en tragedia. Este miércoles, alrededor de las 20:40, una unidad de la empresa San José fue blanco de un atentado con un artefacto explosivo en la zona este de la capital entrerriana. El hecho expone una vez más la vulnerabilidad de los trabajadores y un preocupante patrón: la gran mayoría de estos ataques jamás se esclarecen.

Según se informó, el grave episodio ocurrió sobre calle Tibiletti, casi esquina Caputo. Por allí transitaba el interno 40 de la Línea P2 realizando el recorrido de vuelta hacia la cabecera del Aeropuerto. Al no llevar pasajeros en ese tramo, el chofer viajaba solo.

Al llegar a una parada de la zona, dos sujetos le hicieron señas para que se detuviera. Pensando que se trataba de usuarios habituales, el conductor abrió la puerta del colectivo. En ese instante, sin mediar palabra, uno de los individuos arrojó un objeto hacia el interior del habitáculo que explotó pocos segundos después.

Tras la detonación, los atacantes escaparon corriendo por calle Tibiletti en dirección a Mihura. La fuerte explosión causó severos daños materiales en el interior de la unidad.

Por su parte, el chofer sufrió lesiones leves, pero resultó severamente aturdido y desorientado debido a la onda expansiva y al estruendo del artefacto.

Este nuevo atentado vuelve a poner sobre la mesa la preocupante falta de resolución judicial y policial en torno a los constantes ataques que viene sufriendo la nueva concesionaria del servicio en Paraná. La enorme mayoría de estas agresiones y sabotajes jamás se aclararon ni tienen culpables tras las rejas.

La única y notable excepción a esta regla de impunidad ocurrió este año. Tras una investigación, la Justicia logró detener e imputar a un exchofer que pertenecía a la firma ERSA (la anterior empresa concesionaria del servicio en la ciudad). Fuera de ese hecho puntual, el resto de las balaceras, piedrazos y ataques contra las nuevas unidades siguen amparados en el misterio y el silencio.

Las autoridades policiales y la Fiscalía de turno ya trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona de Tibiletti y Caputo para intentar identificar a los dos autores del atentado de anoche, en medio de un clima de creciente tensión en el sector del transporte.