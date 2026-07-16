Concordia tendrá un nuevo punto de encuentro para la final del Mundial

La Municipalidad de Concordia, en conjunto con la Policía de Entre Ríos, diagramó un operativo especial de seguridad para la final del Mundial de Fútbol que disputarán Argentina y España este domingo 19 de julio.

Como parte de la organización, la Costanera será el espacio elegido para que los vecinos puedan seguir el partido y, en caso de un triunfo de la Selección Argentina, celebrar en un ámbito preparado especialmente para la ocasión

La convocatoria comenzará a las 14 en el Campo de Deportes de la Costanera, donde se instalará una pantalla gigante para que familias y vecinos de toda la ciudad puedan ver en vivo el encuentro.

Con el objetivo de garantizar un desarrollo seguro y ordenado de la jornada, el acceso al predio será exclusivamente peatonal. Además, se implementará un operativo especial de tránsito con cortes en distintos sectores de la Costanera, que serán informados oportunamente para facilitar la circulación.

El esquema de seguridad fue coordinado durante una reunión realizada en la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, donde autoridades municipales y policiales definieron las acciones que se desplegarán antes, durante y después del partido.

Desde el Municipio destacaron el comportamiento de los vecinos durante los festejos espontáneos registrados el último miércoles en el centro de la ciudad y señalaron que el objetivo es que, en caso de que Argentina se consagre campeona del mundo, toda la celebración se concentre en la Costanera, un espacio amplio y acondicionado para recibir a los hinchas, preservar la seguridad y proteger los espacios públicos.

En ese marco, se informó que la Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada al público durante toda la jornada para desalentar la concentración de personas en el centro y favorecer el desarrollo del operativo previsto en la Costanera.

La reunión fue encabezada por la subjefa Departamental de la Policía de Entre Ríos, comisario inspector Liliana Miño, y contó con la participación de la secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez; el secretario de Salud, Diego Suárez; y representantes de la Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Tránsito y Transporte, la Dirección de Eventos y el Ente Costanera.