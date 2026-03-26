ATER informó sobre el Impuesto Automotor 2026

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que ya se encuentran disponibles las boletas del Impuesto Automotor 2026 y brindó precisiones para aclarar a los contribuyentes las principales dudas surgidas en torno a su liquidación, los descuentos vigentes y por qué en algunos casos la primera cuota resulta más baja.

Desde el organismo señalaron que el esquema vigente mantiene beneficios para los contribuyentes cumplidores y aclararon algunos aspectos que generaron confusión en los últimos días.

Pago anual: la opción más conveniente

ATER recordó que quienes opten por el pago único anual acceden a un 10% de descuento adicional, que se suma al 15% por buen cumplimiento fiscal, alcanzando un beneficio total de hasta el 25%. Este esquema convierte al pago anual en la alternativa más económica para el ejercicio 2026.

Por qué en algunos casos la cuota 1 es más baja

Uno de los principales motivos de consulta se vincula con diferencias en el monto de la primera cuota. Desde ATER explicaron que esto se debe a la aplicación automática de un crédito a favor para contribuyentes que abonaron en término las primeras cuotas del año 2025.

Este crédito se aplica por única vez, tanto en la cuota 1 como en el pago anual, lo que puede generar la confusión de que el pago en cuotas resulta más conveniente, aunque en términos reales no lo es.

Actualización con tope y situaciones particulares

El organismo remarcó que para 2026 se estableció un tope de actualización del 30% para los valores del impuesto, ubicándose por debajo de la inflación.

No obstante, se aclaró que pueden registrarse variaciones superiores en casos específicos, como pérdida del beneficio por buen pagador; cambios en condiciones de exención; incorporación de vehículos 0 km; o cambio de radicación a Entre Ríos durante el 2025. En estos casos, el monto responde a situaciones particulares y no a un incremento general del impuesto.

Boleta digital y formas de pago

ATER recordó que la boleta es 100% digital, por lo que no se envía en formato papel.

Quienes estén adheridos a la Boleta Digital, la reciben automáticamente en sus correos electrónicos. En tanto los adheridos al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), recibirán de manera automática el aviso de que la boleta está disponible en los sistemas de ATER en la web de ARCA. Pueden optar por recibir la Boleta si así lo desean.

Consulta y descarga online: la boleta se puede consultar, descargar o imprimir desde el sitio oficial de ATER, y desde la app Mi Entre Ríos.

No es necesario contar con la boleta física para abonar. Los contribuyentes pueden acercarse a abonar en las receptorías de Plus Pagos Servicios; pagar en la web de ATER directamente con el DNI del titular o el número de dominio; o en cualquier sucursal del banco BERSA con el DNI del titular del vehículo.

Calendario de vencimientos

Los vencimientos para el pago anual o la primera cuota operan según la terminación del dominio: Dígitos 0 a 4 el 8 de abril; dígitos 5 a 9, el 9 de abril.

Beneficios vigentes

Se mantienen distintos beneficios y exenciones como descuentos para vehículos híbridos y eléctricos; beneficios para transporte público y de carga; exenciones para discapacidad y bomberos voluntarios.

Canales de atención:

ATER recordó que ante cualquier duda los contribuyentes pueden consultar a través de:

– Web oficial: www.ater.gob.ar

– Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, 8 a 13)

– Correo: consultas@ater.gob.ar

– Redes sociales oficiales: @aterinfo