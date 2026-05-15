El gobernador supervisó mejoras en el sistema de salud de Santa Elena

En el marco de su visita a Santa Elena, el gobernador Rogelio Frigerio estuvo en el hospital regional y en el Centro Pediátrico local, donde recorrió obras y se interiorizó de las acciones impulsadas para fortalecer la calidad de atención y mejorar las condiciones de infraestructura de ambos establecimientos de salud.

Las dos instituciones, dependientes del Ministerio de Salud, recientemente recibieron sendos ecógrafos aportados por la provincia. En el hospital Regional de Santa Elena, el mandatario puso en valor las mejoras realizadas para fortalecer la atención sanitaria, tanto edilicias como en equipamiento. Allí, junto con el intendente Daniel Rossi, fue recibido por la directora, Lisandra Ortellado.

En la oportunidad, Frigerio resaltó la incorporación de equipamiento clave para mejorar la capacidad de diagnóstico del nosocomio, en línea con una política de fortalecimiento del sistema público de salud en toda la provincia.

En ese sentido, se detalló que el hospital viene recibiendo una serie de intervenciones integrales. Entre ellas, obras de cerramiento perimetral, refacciones en el techo y tareas de pintura en la estructura del antiguo edificio. Además, se reacondicionaron dos ambulancias con motores nuevos. Asimismo, se incorporaron profesionales en distintas especialidades, como cardiología, neurología y trabajo social, y se sumó un médico clínico para el seguimiento de pacientes internados.

En cuanto a infraestructura y servicios, se conformó y equipó un nuevo consultorio odontológico; se avanzó con la iluminación perimetral del hospital; se contrató una empresa para el retiro de residuos patológicos; y se optimizó la capacidad de reserva de agua. También se incorporó equipamiento médico, como un electrocardiógrafo, un monitor y aspirador para ambulancia, y un microscopio para el laboratorio.

Por último, se destacó el trabajo conjunto con la obra social provincial OSER, que cuenta con un espacio de atención dentro del hospital, facilitando gestiones y mejorando la calidad de atención a los pacientes.

Visita al Centro Pediátrico

En el Centro Pediátrico Santa Elena, el mandatario fue recibido por su directora, Gisela Haberkorn. En ese marco, destacó las intervenciones realizadas en distintas áreas, orientadas a optimizar tanto los servicios médicos, como el bienestar de los pacientes y del personal.

Las mejoras ejecutadas incluyen la impermeabilización de techos, el reemplazo de los sistemas de cloacas y pluviales -con una inversión superior a los 30 millones de pesos-; y la normalización de la instalación eléctrica, que demandó más de 9 millones de pesos. Además, se concretó la reparación de un ascensor; se avanzó en la mejora de las condiciones de internación mediante la incorporación de colchones, almohadas y televisores: trabajos de pintura en las habitaciones; y nuevo equipamiento para el área de guardia.

En cuanto a los recursos humanos, se fortaleció la capacidad de atención con la incorporación de nuevos profesionales, entre ellos una farmacéutica, una psicóloga y una psicopedagoga. Asimismo, se sumó un consultorio de adolescencia, ampliando la cobertura y el abordaje integral de la salud pediátrica.

El mandatario estuvo acompañado, además, por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob; y el director general de Hospitales, Mauro González, entre otras autoridades.