Evacuaron preventivamente a seis familias en Concordia

Unas 15 personas fueron evacuadas preventivamente ante el avance del agua. Diego Saure explicó a Elonce que prepararon otros centros por posibles nuevos traslados.

La Municipalidad de Concordia inició este lunes evacuaciones preventivas ante la crecida del río Uruguay y el avance del agua en sectores cercanos al arroyo Manzores. Durante la mañana fueron trasladadas seis familias, mientras las autoridades mantienen preparados otros centros ante la posibilidad de que el nivel continúe aumentando.

Según la última medición realizara en la mañana por CARU (Comisió Administradora del Río Uruguay), el río registra una altura de 11,20 metros y podría llegar a los 11,60.

Diego Sauré, secretario de Salud del municipio, explicó que los equipos municipales habían recorrido durante la tarde del domingo la zona de Salta y Estrada para anticipar a los vecinos la posibilidad de evacuaciones.

“Vinimos a la tardecita a esta zona sabiendo que hoy podía crecer un poquito más el río, para preparar a la gente, avisarle que íbamos a venir de mañana a hacer ciertas evacuaciones preventivas. Se están evacuando seis familias en el transcurso de la mañana”, indicó.

Evacuaciones antes del avance del agua

El funcionario remarcó que el objetivo fue anticiparse a una eventual llegada del agua a las viviendas y evitar realizar operativos en condiciones más complejas.

“La idea es no trabajar bajo el agua o de noche. Nosotros manejamos cierta información de la gente de Hidrología de CTM sobre hasta cuánto puede llegar el río”, explicó Saure.

En ese sentido, señaló que las previsiones indican que el nivel todavía podría experimentar un incremento antes de estabilizarse. “Va a subir un poquito más, capaz en el día de hoy, se mantiene estacionario y luego viene en decreciente el nivel del río”, detalló.

Familias trasladadas y centros preparados

De las familias alcanzadas por el operativo preventivo, aproximadamente la mitad fue derivada a viviendas de familiares, mientras que otras tres fueron trasladadas al primer centro de evacuados habilitado.

“De estas cinco o seis familias, la mitad la trasladamos a domicilios de algún familiar, y tres familias las estamos llevando en el transcurso de la mañana al centro de evacuados que está en Bagley”, precisó el secretario municipal.Además, informó que existen otros espacios preparados en caso de que sea necesario ampliar el operativo. “Bagley es el primer centro evacuado que se va a utilizar, hay otro listo ya en calle Carriero, y se están armando dos o tres más, más el Regimiento, pero todavía no es necesario ocupar todo eso”, aclaró.

Entre 12 y 15 personas evacuadas

Consultado sobre la cantidad de personas involucradas hasta el momento, Sauré estimó que los traslados preventivos alcanzaban a entre 12 y 15 vecinos.

“Hasta el momento deben ser unas 12 a 15 personas en total. En el caso de que aumente un poco más, según lo que tenemos de pronóstico, se sumarían otro par de familias”, anticipó.

La atención se concentra particularmente en las viviendas ubicadas cerca del arroyo Manzores, cuyo nivel aumentó como consecuencia de la crecida y el agua incluso avanzó sobre la avenida Maipú. “Preferimos sacar a la gente antes de que les llegue al domicilio”, sostuvo Sauré sobre la decisión de realizar las evacuaciones con anticipación.

Monitorean otros sectores vulnerables

Los equipos municipales también recorrieron durante los últimos días otros puntos considerados vulnerables frente al avance del agua. Entre ellos se encuentra la zona del Nebel y sectores ubicados directamente sobre la costa del río Uruguay.

“Estamos desde hace unos días recorriendo otras zonas que son bastante vulnerables, en la zona del Nebel, sobre el río y demás, donde ha crecido la población con respecto a la última inundación”, explicó y destacó que por el momento no está previsto evacuar a las familias de esos sectores ya que “todavía hay un margen de maniobra”.