El río Uruguay superará la marca de los 11 metros frente al puerto de Concordia

La creciente continua y las proyecciones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticipan que el nivel del río alcanzará hasta 11,60 metros, en el puerto de Concordia, en las próximas horas.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Diario Río Uruguay, el río Uruguay continuará ganando altura frente a la ciudad de Concordia y, de acuerdo con el último informe emitido por el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el nivel del río romperá la barrera de los 11 metros durante las próximas horas, con una cota máxima estimada de 11,60 metros.

El organismo informó este domingo que, hasta las 15 horas de este lunes, el caudal medio diario evacuado desde la represa variará entre 18.000 y 16.800 metros cúbicos por segundo. En ese escenario, las previsiones indican que el puerto de Concordia registrará un incremento sostenido del nivel del río, mientras que en Salto la altura máxima será de 11,90 metros.

Crecida sostenida y monitoreo permanente

La proyección representa un nuevo avance de la creciente y confirma que el río Uruguay superará nuevamente el umbral de los 11 metros frente al puerto de Concordia, una referencia que suele ser seguida de cerca por las autoridades y por los vecinos de las zonas ribereñas debido a su impacto sobre los sectores más bajos.

Desde la CTM aclararon que los valores previstos corresponden a las condiciones hidrológicas actuales y que el comportamiento del río continúa siendo monitoreado de manera permanente. Como ocurre con cada comunicado diario, el organismo advirtió que las proyecciones pueden modificarse ante situaciones imprevistas o emergencias que alteren el funcionamiento del complejo hidroeléctrico.

Cómo se encuentra el complejo Salto Grande

En el mismo parte técnico se precisó que el aporte de agua registrado durante las últimas 24 horas fue de 19.221 metros cúbicos por segundo, mientras que a las 8 de la mañana el caudal evacuado era de 16.701 metros cúbicos por segundo. Además, el embalse se ubicaba en 34,41 metros y tenderá a alcanzar los 35,20 metros en las próximas horas. El informe también confirma que el vertedero permanece abierto para acompañar la operación del complejo hidroeléctrico.