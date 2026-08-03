Falleció Carlos Chiara Díaz, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

El ex integrante del máximo tribunal entrerriano murió a los 81 años tras atravesar varios meses de enfermedad.

El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Carlos Alberto Chiara Díaz, falleció durante la madrugada de este lunes en una clínica privada, luego de atravesar varios meses de enfermedad.

Chiara Díaz se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral en 1966 y obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en esa misma casa de estudios en 1982. En 1988 fue designado vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, cargo que desempeñó hasta 2017.

Durante su paso por el máximo tribunal presidió el STJ en el período 1994-1995 y encabezó en distintas oportunidades la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal, la última entre 2008 y 2009. También fue Vocal Decano del cuerpo y ejerció la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, organismo encargado de juzgar la conducta de magistrados y funcionarios judiciales.

Paralelamente construyó una sólida trayectoria académica. Fue profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y dictó cursos de posgrado en distintas universidades del país, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad de Belgrano, la Universidad Notarial Argentina y las universidades católicas de San Luis y Salta.

Además, integró la Comisión Nacional de Reformas al Código Penal entre 2005 y 2006, fue coautor del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires de 1997 y publicó 56 obras y numerosos trabajos especializados sobre derecho penal, derecho procesal penal y administración de justicia, gran parte de ellos editados por Rubinzal-Culzoni.

El juicio político que no llegó a concluir

El tramo final de su carrera judicial estuvo atravesado por un proceso de juicio político. En 2016, una denuncia presentada por Carlos Reggiardo derivó en una investigación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos por presunto mal desempeño en sus funciones.

La comisión investigadora sostuvo que el magistrado había acumulado 948 días de ausencia de la jurisdicción durante los diez años anteriores, sin contabilizar ferias judiciales ni licencias ordinarias, publicó Análisis.

Según el informe legislativo, en 516 de esos días utilizó viáticos, pasajes aéreos y traslados oficiales solventados por el STJ, mientras desarrollaba actividades académicas y conferencias.

En noviembre de ese año, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que lo remitió a juicio político por mal desempeño, conforme a lo establecido en la Constitución provincial. El proceso avanzó durante los primeros meses de 2017, aunque las audiencias sufrieron postergaciones por cuestiones de salud planteadas por el magistrado.

Finalmente, antes de que el cuerpo pudiera emitir un veredicto, Chiara Díaz presentó su renuncia al cargo de vocal del Superior Tribunal de Justicia. La dimisión provocó la caída del proceso de juicio político y dejó vacante uno de los lugares en el máximo tribunal entrerriano. Se jubiló en septiembre del 2017 finalizando su carrera judicial.